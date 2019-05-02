Спектакль Питера Брука "Узник" впервые покажут в России на фестивале "Радуга"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Спектакль классика мировой театральной режиссуры Питера Брука "Узник" впервые будет показан в России на Международном театральной фестивале "Радуга". Об этом сообщила на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС руководитель фестиваля Светлана Лаврецова.

Спектакль легендарного мастера в исполнении актеров Парижского театра "Буф дю Норд" будет сыгран в течение двух вечеров - 3 и 4 мая - на сцене петербургского ТЮЗа имени Александра Брянцева.

"Мы увидели этот спектакль на фестивале в Эдинбурге, где выступал наш петербургский ТЮЗ, и нам очень захотелось показать его на фестивале "Радуга". Но поскольку планы труппы Брука не укладывались в фестивальные дни, мы решили в порядке исключения показать "Узника" до официального открытия фестиваля. Ведь это - Брук!", - сказала Лаврецова.

94-летний режиссер адресовал участникам пресс-конференции свое размышление о спектакле на основе реальной истории, которую он пережил 40 лет назад в Афганистане: "Я видел человека, который был осужден не сидеть внутри, а сидеть снаружи тюрьмы в течение всего приговора, уставившись на нее". По мысли Брука, это "похоже на миф из греческой трагедии, но в то же время - это подробная история для нас сегодня о нашей ситуации здесь и сейчас".

Мнение актеров

Как признался исполнитель одной из главных ролей Омар Силва из Мексики, "участие в этом спектакле для него связано с магией, и там действительно происходит очень много магического". "Но главное, что эта постановка требует определенного преобразования собственной личности. Это не просто игра - это требование Питера Брука и его произведений, что ты не только на сцене играешь роль, но это и затрагивает твою собственную личность. Для меня это очень важный этап в жизни", - сказал актер.

Британская актриса Хейли Кармайкл, исполняющая роль рассказчика, считает, что пьеса в какой-то степени - "воспоминания самого Питера Брука, и роль рассказчика - это роль самого автора", что делает ее исполнение ответственным, трепетным и важным моментом.

Спектакль, поставленный год назад, начал свое международное турне с Парижа, побывал на многих фестивалях, два месяца гостил в США, с большим успехом был показан в Лондоне и Риме, и всюду ему сопутствовал успех. Показ в России, как полагают актеры, может приоткрыть в этой истории какие-то новые нюансы, поскольку исполнители постоянно стремятся вносить в спектакль дух импровизации, чтобы постановка дышала свежестью премьерного показа.

Основные события фестиваля "Радуга", который пройдет в Санкт-Петербурге уже в 20-ый раз, развернутся 23-29 мая при участии 14 коллективов из Великобритании, Китая, России, Франции, Швейцарии и Эстонии. Примечательно, что из семи зарубежных спектаклей три поставлены режиссерами из России и один - из Белоруссии.