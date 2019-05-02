Концерт памяти Булата Окуджавы состоялся в мемориальном музее поэта в Москве

МОСКВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Софья Алексеева/. Концерт, посвященный памяти поэта, барда, композитора, прозаика и сценариста Булата Окуджавы (1924-1997 годы) состоялся в четверг вечером в Государственном мемориальном музее Окуджавы в Москве.

В нем приняли участие писатели, режиссеры, артисты. Они исполнили песни барда, читали его стихи, делились своими воспоминаниями о Булате Шалвовиче, которому 9 мая 2019 года исполнилось бы 95 лет.

"Простой песенкой Булата" открыл вечер актер театра и кино Дмитрий Харатьян, актриса Екатерина Гусева исполнила песню "Нам нужна одна победа" из кинофильма "Белорусский вокзал", артист эстрады Ефим Шифрин спел песню "Ах, Арбат", а актриса Юлия Рутберг - песенку черепахи Тортиллы из кинофильма "Приключения Буратино".

Стихи и песни Окуджавы

"Стихи и песни Окуджавы остаются актуальными и по сей день. Люди, которые приходят в этот музей слушают его музыку, читают стихи, подпевают песни. Все погружены в атмосферу этого места", - рассказал ТАСС театральный режиссер и профессор ГИТИСа Иосиф Райхельгауз.

"Как ни странно, при том что больше 20 лет прошло с тех пор как Булата Шалвовича не стало, можно открыть любую страничку и прочесть стихи, которые будут важны в любые времена. Для меня это замечательный день, вечер. Для меня счастье и подарок судьбы то, что я был с ним знаком", - отметил режиссер.

Райхельгауз также поделился воспоминаниями о вечерах, проведенных когда-то в доме Окуджавы в Переделкино. "Для меня это важнейшее место в жизни, потому что в этот дом я много-много раз приходил к Булату Шалвовичу: мы тут встречали Старый Новый год, пили чай, разговаривали, здесь бывали потрясающие люди - и выдающиеся поэты, и просто интереснейшие люди. Булат Шалвович, будучи великим поэтом, при этом был простейшим, внятным, реальным, живым человеком", - отметил режиссер.

"Переделкинский Арбат"

На концерт пришли не только современники поэта, было немало молодых творческих людей. Они организовали особое пространство у музея - "переделкинский Арбат", поставили самовар и пели под гитару песни Окуджавы.

"Меня это очень радует: значит, эта палочка эстафетная все-таки передается", - сказал ТАСС Ефим Шифрин.

"Булат Шалвович - это моя московская молодость. Когда я приехал в Москву и поступил в эстрадно-цирковое училище, сразу обзавелся целым кругом знакомых москвичей. И во всех их домах крутился большой диск Булата Окуджавы. И вот с тех пор - а это середина 70-х - я каждую из этих песен на диске помню наизусть", - добавил артист.

"Для меня Булат Шалвович - это настоящая путеводная звезда. Окуджава среди нас, он в наших сердцах, он в моем сердце. И для меня огромная честь быть здесь", - подчеркнул в свою очередь телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Булат Окуджава - советский и российский поэт, бард, композитор, прозаик и сценарист. Автор около 200 песен, один из наиболее ярких представителей авторской песни в 1960-е-1980-е годы. Он скончался в июне 1997 года на 74-м году жизни.

Концерт, посвященный памяти Окуджавы, покажет телеканал "Культура" в день рождения поэта - 9 мая.