Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в четверг его семья в его официальной странице в Twitter.
"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - сказано в заявлении родственников, которые предпочли не разглашать причины смерти артиста. Они призвали всех поклонников таланта Мейхью пожертвовать деньги в организованный им благотворительный фонд. "Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это было видно в каждом кадре фильмов", - говорится в заявлении членов семьи.
The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 May 2019
Харрисон Форд, сыгравший в "Звездных войнах" Хана Соло, напарником которого по сюжету фильма был Чубакка, заявил журналу The Hollywood Reporter, что запомнил Мейхью "добрым и нежным человеком". "Мы были партнерами по кино и оставались друзьями в жизни на протяжении более 30 лет. Я любил его, - сказал Форд. - Мыслями я сейчас с его дорогой женой Энджи и детьми. Покойся с миром, мой дорогой друг".
Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в городе Барнес (английское графство Суррей). Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка. Этого персонажа он сыграл в нескольких кинофильмах саги "Звездные войны" (Star Wars): "Эпизод IV: Новая надежда" (Episode IV: A New Hope, 1977), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (Episode V The Empire Strikes Back, 1980), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (Episode VI: Return of the Jedi, 1983), "Эпизод III: Месть ситхов" (Episode III. Revenge of the Sith, 2005) и "Пробуждение силы" (The Force Awakens, 2015).
В новость внесены изменения (04:57 мск) - меняется источник данных, приводится дополнительная информация