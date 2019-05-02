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Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

Ему было 74 года
Питер Мейхью Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Питер Мейхью
© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в четверг его семья в его официальной странице в Twitter.

"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - сказано в заявлении родственников, которые предпочли не разглашать причины смерти артиста. Они призвали всех поклонников таланта Мейхью пожертвовать деньги в организованный им благотворительный фонд. "Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это было видно в каждом кадре фильмов", - говорится в заявлении членов семьи.

Харрисон Форд, сыгравший в "Звездных войнах" Хана Соло, напарником которого по сюжету фильма был Чубакка, заявил журналу The Hollywood Reporter, что запомнил Мейхью "добрым и нежным человеком". "Мы были партнерами по кино и оставались друзьями в жизни на протяжении более 30 лет. Я любил его, - сказал Форд. - Мыслями я сейчас с его дорогой женой Энджи и детьми. Покойся с миром, мой дорогой друг".

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в городе Барнес (английское графство Суррей). Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка. Этого персонажа он сыграл в нескольких кинофильмах саги "Звездные войны" (Star Wars): "Эпизод IV: Новая надежда" (Episode IV: A New Hope, 1977), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (Episode V The Empire Strikes Back, 1980), "Эпизод VI: Возвращение джедая" (Episode VI: Return of the Jedi, 1983), "Эпизод III: Месть ситхов" (Episode III. Revenge of the Sith, 2005) и "Пробуждение силы" (The Force Awakens, 2015).

В новость внесены изменения (04:57 мск) - меняется источник данных, приводится дополнительная информация

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