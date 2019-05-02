Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

НЬЮ-ЙОРК, 3 мая. /ТАСС/. Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщила в четверг его семья в его официальной странице в Twitter.

"Семья Питера Мейхью с большой любовью и грустью сообщает, что Питер ушел из жизни. Он покинул нас 30 апреля 2019 года в окружении семьи в своем доме на севере Техаса", - сказано в заявлении родственников, которые предпочли не разглашать причины смерти артиста. Они призвали всех поклонников таланта Мейхью пожертвовать деньги в организованный им благотворительный фонд. "Он вложил свое сердце и душу в роль Чубакки, и это было видно в каждом кадре фильмов", - говорится в заявлении членов семьи.