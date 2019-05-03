"Хор Турецкого" выступил с "Песнями победы" в Париже

ПАРИЖ, 3 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Русский, французский, итальянский и латынь - песни на всех этих языках прозвучали со сцены концертного зала Casino de Paris в Париже, где в четверг с аншлагом прошел концерт "Хора Турецкого" и арт-группы Soprano. Как заявил журналистам руководитель коллективов Михаил Турецкий, главная цель мирового турне "Песни Победы: Unity Songs" заключается в том, чтобы через композиции военных лет объединить людей всех стран и напомнить им о важности сохранения мира.

"Посыл такой, что мы объединяемся с Францией, объединяемся с Евросоюзом, с Китаем, с США. Создаем дипломатические платформы для общения, растапливаем лед недоверия, строим мосты дружбы и сохраняем нашу хрупкую планету, - пояснил он. - Мы приходим не для того, чтобы говорить, что мы все преодолеем, через оружие, и, если будет новая война, то мы обязательно победим. Мы не хотим победы такой ценой, слишком это все тяжело. Нужно мир сохранить".

Народный артист России подчеркнул в беседе с журналистами, что исполняемые коллективами композиции несут "не милитаристский, а танцевально-развлекательный" характер. "Что очень важно, есть какие-то мировые хиты. Говорить о том, что это только песни победы или только песни Красной Армии не приходится", - добавил он. По словам руководителя коллектива, каждый раз имеет место импровизация в вопросе выбора композиций.

Так, если в прошлом году в качестве "комплимента" для парижской публики избрали ставшую знаменитой в исполнении Эдит Пиаф песню Non, je ne regrette rien, то на этот раз коллектив решил отдать дань уважения в связи с пожаром в соборе Нотр-Дам. В частности, артисты исполнили три арии из одноименного мюзикла по мотивам романа Виктора Гюго.

Открывала представление "Ода к радости" Людвига ван Бетовена со словами на латыни, за которой последовала песня на итальянском - "Влюбленный солдат". Помимо этого, со сцены прозвучали такие бессмертные произведения, как "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Майский вальс", "Калинка-малинка" - зал с удовольствием пел вместе с артистами, а в какие-то моменты - только зрители, что лишь укрепляло и без того дружелюбную атмосферу мероприятия. Несколько композиций исполнили юные дочери Турецкого. Ближе к концу артисты спели песню "Хотят ли русские войны" - в этот момент на огромном экране позади них транслировался ее французский перевод.

На выходе из зала люди улыбались. Все, с кем удалось пообщаться корреспонденту ТАСС после мероприятия единогласно заявили, что им очень понравился концерт, продлившийся около трех часов, и они с радостью посетили бы его снова. Примечательно, что на следующий год Турецкий планирует получить разрешение на проведение уличного концерта в Париже на площади Согласия, которая, по его словам, должна не только вместить всех желающих, но и привлечь новых слушателей. В этот раз в концертном зале "Казино де Пари", рассчитанном на 1,5 тыс. человек, все места были заняты, организаторам даже пришлось поставить в проходы дополнительные стулья, однако некоторые зрители все равно наблюдали за представлением стоя или сидя на ступенях балкона.

О проекте "Песни Победы"

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Изначально он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году, когда первый концерт состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине. Таким образом Турецкий выполнил данное некогда своему отцу обещание.

В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. В этом году маршрут еще расширился. Помимо Рима выступления пройдут в Вашингтоне, Торонто, Пекине. Центральным станет концерт на площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая. У коллектива уже есть планы на следующий год: к 75-летию Победы "Хор Турецкого" надеется включить больше российских городов и проехать с концертами от Сталинграда до Берлина.