Амурский областной театр кукол в 2019 году получит более 7,8 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 мая. /ТАСС/. Амурский областной театр кукол получит в нынешнем году свыше 7,8 млн рублей в рамках проекта "Театры - детям". Об этом сообщили в пятницу ТАСС в региональном Министерстве культуры и национальной политики.

"По направлению "Театры - детям" в 2019 году Амурскому областному театру кукол выделят более 7,8 млн рублей, из них около 6,5 млн рублей - средства федерального бюджета и 1,3 млн рублей - регионального", - сказали в ведомстве. Там также уточнили, что в рамках предоставляемого финансирования театр сможет улучшить техническое оснащение. Планируется приобрести автобус для гастрольной деятельности, дополнительные комплекты звукового, светового и видеооборудования, обновить технологическое оборудование производственных служб.

Кроме того, на эти средства в текущем году в театре планируется осуществить четыре большие премьеры. Зрители увидят "Картонное сердце", "Маленького принца", "Мцыри" и спектакль "Про Ивана-дурака и Варвару-дурочку". Для постановки спектаклей пригласят ведущих режиссеров, художников и композиторов из других регионов, что позволит дополнить репертуар современными образцами театрального искусства.

Благодаря проделанной региональным министерством культуры и национальной политики работе федеральный проект "Культура малой Родины" на территории области реализуется уже третий год. На средства, выделенные в 2018 году Амурскому областному театру кукол по программе "Театры - детям", поставили четыре премьерных спектакля. Постановки посмотрели не только зрители из Благовещенска, но и жители районов области.

"Уже сегодня можно сказать о большом интересе разновозрастной аудитории к новым постановкам. В период реализации программы на территории Амурской области, согласно статистике, за 2017 и 2018 годы количество зрителей превысило плановый показатель на 7 тыс. человек (плановый показатель - 31,5 тыс.). В 2019 году по направлению "Театры - детям" планируется привлечение молодежи и взрослого зрителя посредством новых постановок для этой возрастной категории", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС министр культуры и национальной политики области Ольга Юркова.

Основанный в 1964 году и расположенный в Благовещенске Амурский областной театр кукол является единственным кукольным театром в Приамурье. В нем налажена активная работа с юными зрителями, перед спектаклями проводятся театрализованные праздники, конкурсы, игры. Много лет в театре организуется мероприятие "Губернаторская елка", при поддержке губернатора области там проходят благотворительные елки.

Проект "Единой России"

С 2017 года "Единая Россия" запустила новый партийный проект "Театры - детям", который объединяет 198 детских и кукольных театров в России. Среди его задач - укрепление материально-технической базы подобных театров, создание условий для качественного обновления репертуара, популяризация новых детских постановок в регионах, поддержка реализации детских гастрольных проектов.

Идея создания проекта возникла во время партийного форума в Омске "Культура - национальный приоритет", ее инициировал председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Предполагалось, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации проекта будет выделяться 300 млн рублей в год, а финансирование пойдет за счет средств региональных и муниципальных бюджетов.