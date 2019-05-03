"Хор Турецкого" представит в ООН фильм "Песни Победы" и выступит с концертом в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Мировая премьера документального фильма "Песни Победы" о международном турне "Хора Турецкого" и арт-группы Soprano пройдет в субботу в здании ООН. Как сообщил в интервью корреспонденту ТАСС руководитель коллективов, музыкант и продюсер Михаил Турецкий, он вместе с артистами выступит перед сотрудниками всемирной организации, представит фильм и расскажет о ставшем ежегодном мировом турне, посвященном Победе в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

"В ООН состоится мировая премьера нашего документального фильма "Песни Победы", основанного на прошлогоднем марафоне, - сказал он. - Фильм пронизан историями ветеранов, живущих за рубежом, музыкальными фрагментами из песен военных лет и невероятными чувствами и эмоциями, которыми с нами поделились жители восьми стран мира. Очень символично, что этот фильм будет показан именно в ООН - организации, которая и создавалась с целью сохранения мира и ведения диалогов на международной арене".

В тот же день "Хор Турецкого" и Soprano выступят в концертном зале Нью-Йорка с шоу The Best ("Лучшее"). По словам музыканта, они исполнят мировые хиты, песни военных лет, советские шлягеры и еврейские песни. По традиции, на концертах "Песни Победы" коллективы вместе с самим Михаилом Турецким поют самые любимые военные песни, среди которых "Катюша", "Смуглянка", "Три танкиста", "Синий платочек", "Хотят ли русские войны" и другие.

На концертах ни разу не звучала песня, которую сам Турецкий считает наиболее проникновенной из всех. "Главная среди них - "Баллада о солдате", которую мы никогда не поем, чтобы я не расплакался прямо на сцене, - пояснил артист. - Есть еще одна песня, которая также меня будоражит постоянно, - это "Баллада о матери", которую поет моя дочь Эммануэль. Это некороткое произведение на стихи Андрея Дементьева, в котором проходит история всей жизни, в одной песне отражены все коллизии победы и войны - во время ее исполнения я обычно ухожу минуты на полторы за кулисы, поскольку, как бы себя ни крепил и ни сдерживал, она всегда вызывает у меня чувства и выжимает слезу".

В прошлом году "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano в ходе мирового турне дали концерт в нью-йоркском Бэттери-парке, на центральной площади которого находится мемориал павшим в годы Второй мировой войны. Тогда Турецкий рассказал корреспонденту ТАСС, что с особым чувством относится к США и особенно к Нью-Йорку.

"Это город, где живут многие давние поклонники хора, и страна, где нас всегда встречают очень тепло, где мы гастролируем уже более 20 лет", - отметил он. Музыкант напомнил, что именно США в свое время стали отправной точкой формирования коллектива в том виде, в котором он существует сейчас. Там прошли и первые масштабные гастроли, и "впитывание музыки" и стиля работы американских шоу, и попытка узнать потребности и интересы одних из самых требовательных слушателей в мире. Кроме того, именно в США Михаил Турецкий встретил главную любовь своей жизни - жену Лиану.

История турне

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ, который был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. На следующий год "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США.

В этом году музыкальный марафон стартовал 1 мая в Риме, на следующий день "Хор Турецкого" и Soprano выступили в Париже, 3 мая - в Вашингтоне, 4 мая они споют в Нью-Йорке. После этого музыканты отправятся в Торонто (5 мая), Варшаву (7 мая), Будапешт (8 мая), Берлин (10 мая), Прагу (11 мая), Вену (12 мая) и Минск (3 июля), таким образом выступив в рамках турне с 12 концертами в 11 странах.

Документальный фильм "Песни Победы" содержит фронтовые воспоминания из первых уст и пересказанные детьми и внуками. Историческая хроника событий 1939-1945 годов связана с маршрутом гастролей "Хора Турецкого" и Soprano. Показаны кадры их выступлений во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США, воспоминания самих артистов, их истории о близких, прошедших войну, впечатления людей из разных стран, посетивших концерты.