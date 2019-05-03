Театральный режиссер Леонид Хейфец отмечает 85-летний юбилей

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Известный театральный режиссер, народный артист России Леонид Хейфец, которому в субботу исполняется 85 лет, по сложившейся традиции отметит юбилей вдали от Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где более 20 лет служит Хейфец.

"Мы поздравляем Леонида Ефимовича Хейфеца с нагрянувшим юбилеем, который именинник по сложившейся традиции встретит вне Москвы", - сказала собеседница агентства.

Она проинформировала, что сегодня в Театре Мяковского покажут один из самых популярных спектаклей режиссера - премьеру прошлого сезона "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу с участием звезд "Маяковки" Игоря Костолевского, Анатолия Лобоцкого и Ольги Прокофьевой. Кроме того, в фойе театра откроется выставка с кадрами из спектаклей и репетиций режиссера.

Поздравления с юбилеем

Прежде чем выйти на сцену в спектакле "Пигмалион", занятые в нем актеры поздравили через ТАСС режиссера-постановщика с юбилеем. Первым слово взял народный артист России Игорь Костолевский, который исполняет главную роль - Генри Хиггинса.

"Я когда-то прочитал книгу Леонида Ефимовича [Хейфеца] "Музыка в лифте", - поделился актер. - Это замечательная книга, в ней Леонид Ефимович открылся еще одной необыкновенной гранью своего таланта - он прекрасно пишет. Прочитав эту книгу, я понял, какой сложный путь он прошел. Но что меня поразило - помимо встреч с удивительными артистами и работой над спектаклями, - так это его преданность театру".

Одни могут сказать, что театр - это их дом, что театр - это их любовь, продолжил актер. "А для Леонида Ефимовича это все и сразу, это его жизнь. И этой жизни он никогда не изменял, не допускал компромиссов, а всегда был верен главному", - заявил Костолевский.

Он назвал Хейфеца "счастливым человеком". "У него были и есть выдающиеся спектакли, его любит публика, у него огромное количество учеников, которые гордятся им и которыми он может гордиться - сейчас многие из них составляют цвет нашего кинематографа и театра", - заключил известный актер.

Свои пожелания режиссеру высказал и народный артист России Анатолий Лобоцкий, также исполняющий в "Пигмалионе" одну из главных ролей - он играет Пикеринга. "В 85 лет хочется пожелать здоровья, - сказал Лобоцкий. - Потому что если будет здоровье, то все остальное приложится. И, конечно же, работы, поскольку работа - именно то, что нас держит на этом свете".

По словам актера, "творческого долголетия Хейфецу не занимать, потому что то, что он делает в таком почтенном возрасте, такие спектакли, какие он ставит, это дай Бог каждому молодому выдержать". При этом он признал, что "с Леонидом Ефимовичем работать мучительно трудно, но ценно". "Ценно тем, что он один их немногих оставшихся представителей классической школы русского психологического театра, работающих по этой системе, досконально знающих ее и придерживающихся достаточно жестких канонов, у которых можно научиться этой самой школе. И это замечательно", - убежден актер.

Из биографии режиссера

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске, после окончания Белорусского политехнического института работал инженером на заводе. Но вскоре круто изменил свою судьбу, уехав в Москву, где в 1958 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа.

Первая самостоятельная постановка - "Сотворившая чудо" по пьесе Уильяма Гибсона - появилась в 1962 году. С этого времени и начался отсчет успешной сценической деятельности Хейфеца, который служил в разных театрах столицы. Он работал в Центральном академическом театре Российской армии, в Малом театре, в "Современнике", в Театре имени Моссовета. Сделал несколько постановок для телевидения, много спектаклей создал за рубежом.

При этом главным интересом мастера была и остается классическая драматургия. Он ставил "Смерть Иоанна Грозного" и "Павла I", "Свадьбу Кречинского" и "Перед заходом солнца", "Короля Лира" и "Вишневый сад", "Маскарад" и "Кукольный дом". С 1998 года Хейфец является режиссером Театра имени Маяковского, где работает много и плодотворно. В текущем репертуаре "Маяковки" значатся пять спектаклей в постановке мэтра театральной сцены: "Не все коту масленица" Александра Островского, "Цена" Артура Миллера, "Отцы и сыновья" Брайана Фрила, "Все мои сыновья" Артура Миллера и "Пигмалион" Бернарда Шоу.

А еще он замечательный педагог, художественный руководитель мастерской ГИТИСа. Леонид Хейфец удостоен Государственной премии РСФСР, Международной премии имени Станиславского, является кавалером ордена Почета, носит звание народного артиста России. 27 марта 2019 года стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая маска" в самой почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства".

Но лично для себя самой большой ценностью Хейфец считает театр. "Для меня театр был всегда чем-то таинственным, чудесным. Хотя уже прожита жизнь, это чувство сохраняется. Я в восторге от театра", - признался юбиляр.