На месте студии Раджа Капура в Мумбаи появится жилой комплекс

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мая. /ТАСС/. На месте созданной более 70 лет назад в Бомбее (ныне Мумбаи) киностудии индийского режиссера и актера Раджа Капура RK Studios появится престижный жилой комплекс. Как сообщает в субботу газета The Indian Express, семья Капуров продала территорию студии, которая сильно пострадала при пожаре в 2017 году, торгующей недвижимостью компании Godrej Properties Ltd.

Сумма сделки не разглашается. Новый владелец уже объявил, что студию снесут и на ее месте появится элитный жилой комплекс и торговый центр. "Мы сделаем все, чтобы поддержать славное наследие этого места и обеспечить выдающиеся условия жизни для жителей (нового комплекса)", - сообщили изданию в компании Godrej Properties Ltd.

Многие годы в Мумбаи обсуждалась возможность создания на территории студии музея, посвященного Раджу Капуру и "Золотому веку Болливуда" (1950-1980 годы). Но в сентябре 2017 года на студии произошел сильный пожар, который уничтожил "Павильон-1", где были сняты фильмы, ставшие классикой индийского кино. В огне были утеряны декорации, костюмы, предметы из этих фильмов.

В 2018 году, через несколько месяцев после инцидента, старший сын Раджа Капура - актер, режиссер и продюсер Рандхир Капур - сообщил, что на семейном совете было решено выставить студию на торги, поскольку все потенциальные экспонаты музея погибли при пожаре.

В павильонах RK Studios были сняты кинокартины "Сезон дождей" (Barsaat, 1949), "Бродяга" (Awaara, 1951), "Господин 420" (Shree 420, 1955), "Мое имя Клоун" (Mera Naam Joker, 1970) и другие известные ленты Капура.