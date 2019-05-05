Новые "Мстители" собрали за неделю в прокате в РФ и СНГ более 2 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Фантастический боевик "Мстители: Финал" (Avengers: Endgame) собрал за уикенд 925 млн рублей, возглавив отечественный прокат. Общие сборы в РФ и странах СНГ за неделю составили почти 2,2 млрд рублей, следует из предварительных данных портала kinobusiness.com .

Как посмотреть "Мстители: Финал" и не запутаться.

Как посмотреть "Мстители: Финал" и не запутаться. Краткое содержание предыдущих фильмов

Ранее телекомпания CNN сообщала, что фильм собрал в мировом прокате за неделю более $1,9 млрд и вплотную приблизился по этому показателю к седьмому эпизоду саги "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, 2015).

Согласно сюжету фильма, который вышел на российские экраны 29 апреля, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзники должны разработать план, который поможет противостоять разрушительным действиям главного злодея - Таноса. Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер и другие.

Второе и третье места по кассовым сборам заняли американская мелодрама "В метре друг от друга" (Five Feet Apart) и российский мультфильм "Большое путешествие". Выходные принесли создателям 86,3 и 67,8 млн рублей соответственно.