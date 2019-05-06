Около 3 тыс. человек посетили концерт "Хора Турецкого" в Торонто

"Хор Турецкого" выступал в так называемом русском районе в северной части Торонто на площади Мел-Ластман. Площадь была переполнена - на концерт пришли не менее 3 тыс. человек, в том числе и ветераны Великой Отечественной войны", - сказал он. По его словам, артисты исполнили такие песни, как "Смуглянка", "Три танкиста", "Катюша", "Калинка-малинка", "Подмосковные вечера", а завершилось выступление песнями "Хотят ли русские войны" и "День Победы".

"Это просто невероятный концерт. Для нас, выходцев из России, проживающих сейчас в Канаде, - это взаимосвязь с Родиной, а также со всеми русскоязычными общинами во всем мире, - сказал Мицнер. - Это замечательный проект, который нужно было уже давно сделать. Он передает дух Дня Победы, показывает, что мы выступаем против войны, а также дает почувствовать нам здесь, что такое Родина, и что ее ничто не может заменить". По его словам, русскоязычная община Торонто очень надеется, что такие выступления "Хора Турецкого" и арт-группы "Сопрано" будут теперь проходить в Торонто в преддверии Дня Победы каждый год.

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Изначально он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году, когда первый концерт состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине.

В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. В этом году марафон начался концертом в Риме, а затем коллектив выступил в Париже, Вашингтоне и Нью-Йорке. После концерта в Торонто артисты посетят Польшу, Венгрию, Чехию, Австрию, Германию, Китай и Белоруссию, а завершится турне концертом на площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая. У коллектива уже есть планы на следующий год: к 75-летию Победы "Хор Турецкого" надеется включить в программу больше российских городов и проехать с концертами "от Сталинграда до Берлина".