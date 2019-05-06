Выставка рисунков Елены Рерих впервые открылась для публики в Индии в долине Кулу

НАГГАР /Индия/, 6 мая. /ТАСС/. Более 20 рисунков Елены Рерих, супруги знаменитого российского художника, исследователя и философа Николая Рериха, открылась в понедельник для широкой публики в помещении Института гималайских исследований "Урусвати", который расположен на территории музейного комплекса, созданного в имении семьи Рерихов в гималайской долине Кулу. Как сообщила ТАСС российский куратор Международного мемориального треста Рерихов (ММТР) Лариса Сургина, работы для выставки были представлены из фондов ММТР.

"Этот год юбилейный - в 2019-м исполнилось 140 лет Елене Рерих (1879-1955). Поэтому в нашем музейном комплексе в Кулу сейчас проходит целый ряд мероприятий, приуроченных к этой дате. В начале мая здесь состоялся международный семинар, посвященный жизни и деятельности этой замечательной женщины, супруги и соратника Николая Рериха, основательницы учения "Живая Этика". А теперь мы открываем для широкой публики выставку рисунков Елены Ивановны. Эти работы впервые показаны в Индии", - сказала Сургина.

Она отметила, что всего в экспозиции представлены 24 работы. Сначала с ними смогли познакомиться участники международного семинара. А теперь их увидит и широкая публика. Эти рисунки станут частью экспозиции института "Урусвати", в котором таким образом появился зал Елены Рерих. Институт "Урусвати" был основан Рерихами в 1928 году. Он стал первым в мире институтом Гималайских исследований.

Николай Рерих, основатель известной династии художников, ученых и мыслителей, чья деятельность связана с Индией, написал почти семь тысяч картин, многие из них сегодня выставлены в музеях и галереях по всему миру. Рерих также стал автором около 30 литературных трудов, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток-Запад" и "Сердце Азии". Он также выступил автором международного договора (пакта Рериха) о защите культурного наследия.

Его супруга, Елена Рерих известна как создатель философской системы "Живая этика". Их сын Юрий стал исследователем Средней Азии, автор тибетско-англо-русско-санскритского словаря, монографии по истории Средней Азии. Второй сын Святослав известен как художник и общественный деятель, он был удостоен одной из высших наград Индии Падма Бхушан (орден Лотоса).