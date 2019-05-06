Вячеслав Бутусов посвятит творческий вечер в Москве Пушкину

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Основатель группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслав Бутусов 26 мая проведет творческий вечер "Чудное мгновение" в Московском международном Доме музыки. В название концерта вынесена строка из стихотворения Александра Пушкина, на слова которого музыкант написал новую песню.

"В Доме музыки будет исполнена одна из новых песен на стихи Александра Сергеевича Пушкина - "Чудное мгновенье", которую можно приурочить к 200-летию со дня первой встречи Александра Сергеевича и Анны Керн (которой посвящено одноименное стихотворение поэта - прим. ТАСС)", - сказал Бутусов ТАСС.

Музыкант уточнил, что композиция войдет в его новый альбом, запись которого стартует сразу после столичного концерта.

На творческом вечере Бутусов также исполнит хиты "Наутилус Помпилиус" в акустическом формате. "Для меня это, прежде всего, исполнение песен, а потом уже словесное общение, - рассказал он о формате встречи с поклонниками. - В одной песне я могу выразить больше чувств и мыслей, чем в самой длинной речи".