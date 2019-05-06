Умерла актриса и певица Барбара Перри

Актриса и певица Барбара Перри, сыгравшая в комедийном телесериале 1961 года "Шоу Дика Ван Дайка", умерла 5 мая в Голливуде в возрасте 97 лет. Об этом порталу The Hollywood Reporter сообщил представитель семьи актрисы.

Перри работала над фильмами Сэмюэля Фуллера "Шоковый коридор" (1963) и "Обнаженный поцелуй" (1964), выступала на Бродвее и часто появлялась на телевидении. Также она сыграла соседку миссис Дуглас в двух эпизодах фильма "Как я встретил вашу маму".

Барбара Перри родилась 22 июня 1921 года в Норфолке, штат Вирджиния. Ее отец, Уильям, был клавишником и дирижером, а ее мать Виктория пела в хоре в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В возрасте четырех лет Перри дебютировала на сцене в опере Мадам Баттерфляй.