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Умерла актриса и певица Барбара Перри

Она сыграла в телесериале "Шоу Дика Ван Дайка", а также в фильмах "Шоковый коридор", "Обнаженный поцелуй" и других картинах

Актриса и певица Барбара Перри, сыгравшая в комедийном телесериале 1961 года "Шоу Дика Ван Дайка", умерла 5 мая в Голливуде в возрасте 97 лет. Об этом порталу The Hollywood Reporter сообщил представитель семьи актрисы.

Перри работала над фильмами Сэмюэля Фуллера "Шоковый коридор" (1963) и "Обнаженный поцелуй" (1964), выступала на Бродвее и часто появлялась на телевидении. Также она сыграла соседку миссис Дуглас в двух эпизодах фильма "Как я встретил вашу маму".

Барбара Перри родилась 22 июня 1921 года в Норфолке, штат Вирджиния. Ее отец, Уильям, был клавишником и дирижером, а ее мать Виктория пела в хоре в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В возрасте четырех лет Перри дебютировала на сцене в опере Мадам Баттерфляй.

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