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Фильм "Курск" о катастрофе атомной подлодки выйдет на российские экраны 27 июня

В Минкультуры сообщили, что возрастная маркировка картины 16+

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море. Лента выйдет на экраны 27 июня, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Минкультуры.

"Прокатное удостоверение для фильма "Курск" подписано, дата выхода - 27 июня", - сказал собеседник агентства, уточнив, что возрастная маркировка картины 16+.

Фильм (производство - Бельгия, Люксембург) о катастрофе российской атомной подводной лодки "Курск" в Баренцевом море в августе 2000 года снял датский режиссер Томас Винтерберг по мотивам книги Роберта Мура "Время умирать: нерассказанная история трагедии "Курска", вышедшей в 2002 году. Главные роли в картине исполнили Колин Ферт, Леа Сейду и Маттиас Шонартс. Продюсером ленты выступила компания EuropaCorp Люка Бессона. В европейский прокат фильм вышел в 2018 году.

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БельгияЛюксембургРоссия
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