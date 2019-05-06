Оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева выступил на заводе "КамАЗ"

"В полдень, в обеденный перерыв, известный коллектив выступил с часовой классической программой. Мобильную сцену установили на базе шести автомобилей "КамАЗ-5490", на производственной площадке между двух сборочных конвейеров. Участие в мероприятии приняли 3,5 тыс. камазовцев с разных заводов и подразделений компании, выпускники и педагоги музыкальных школ города Набережные Челны, ветераны", - говорится в сообщении.

КАЗАНЬ, 6 мая. /ТАСС/. Концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева прошел на производственной площадке ПАО "КамАЗ" в понедельник. Зрителями стали 3,5 тыс. сотрудников предприятия, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Программа открылась увертюрой Модеста Мусоргского "Рассвет на Москве-реке". Кроме того, в рамках концерта прозвучала музыка Клода Дебюсси, композиции Николая Римского-Корсакова и других композиторов. Выступление прошло в рамках XVIII Московского пасхального фестиваля.

"Мы рады, что смогли посетить "КамАЗ" в юбилейный для компании год и разделить с вами радость этой важной даты. Мы привыкли, и весь мир привык к победам "КамАЗов". Удачи, побед! Так держать!" - сказал Георгиев, обращаясь к аудитории.

Это уже пятый визит Гергиева с концертом в Набережные Челны, состоявшийся по инициативе ПАО "КамАЗ". Георгиев посетил финишное производство автомобилей. Он ознакомился с автомобилем "КамАЗ-54901" - флагманом новейшей линейки продукции компании.

"КамАЗ", чьим крупнейшим акционером выступает госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В 2019 году предприятие отмечает 50-летний юбилей.

О Пасхальном фестивале

XVIII Московский пасхальный фестиваль открылся в воскресенье в Большом зале Московской консерватории под художественным руководством Гергиева, вместе с ним и оркестром Мариинского театра выступил пианист Денис Мацуев. За 16 дней симфоническая программа фестиваля охватит 20 городов России, также будут звучать камерная, звонная и хоровая программы.

Московский пасхальный фестиваль проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, программа этого года посвящена 175-летию Николая Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Мусоргского. В рамках благотворительной программы организованы десятки симфонических, хоровых и камерных концертов в образовательных, военных и социально-реабилитационных учреждениях.