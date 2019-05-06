Удмуртия передала символ Всероссийского театрального марафона Перми

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Удмуртия передала Пермскому краю символ Всероссийского театрального марафона. Торжественная церемония состоялась в театре "Сцена - Молот" в Перми, сообщил в понедельник журналистам министр культуры республики Владимир Соловьев.

"Мы благополучно привезли символ в Пермский край. Театральный марафон в очередной раз подтверждает тот факт, что российский театр жив, он развивается", - сказал Соловьев.

По словам министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского, для региона большая честь принимать театральную эстафету, это возможность посмотреть творчество театров из других регионов и показать свое. "Мы видим творчество наших соседей, для любого артиста важна гастрольная деятельность, и зрителям тоже важно, интересно видеть другие театры. Это обмен культурами, творческим потенциалом", - отметил он.

Как рассказал журналистам главный режиссер Глазовского драматического театра "Парафраз", который приехал в Пермь в рамках марафона, в этот город труппа привезла один из самых популярных в Удмуртии спектаклей "Дуры мы, дуры". "Мы привезли один спектакль, будем играть его три дня. Он сделан частично в технике вербатим, там собраны интервью жителей Удмуртии, поэтому он говорит не только о нашем театре, но еще и о самой республике", - пояснил режиссер.

Эстафету марафона 10 мая примут представители Башкирии, куда со спектаклями отправится пермский театр "У моста", в Уфе артисты покажут постановки по пьесам ирландского драматурга Мартина Макдонаха "Безруки из Спокэна" и "Сиротливый Запад".

О марафоне

Театральный марафон - крупнейшее событие Года театра, в котором участвуют все 85 регионов России, он стартовал в январе во Владивостоке, а завершится в конце года в Калининграде, марафон проходит в виде театральной эстафеты: региональные театры отправляются с гастролями и передают специальный символ Года театра следующему театру-участнику.

Кроме спектаклей, в каждом регионе пройдет мобильная фотовыставка об истории театров, а ведущие актеры и режиссеры проведут мастер-классы и творческие встречи. Также в рамках Всероссийского театрального марафона во всех федеральных округах пройдут восемь форумов Союза театральных деятелей РФ "Российский театр - XXI век. Новый взгляд". На них обсудят проблемы театрального дела в России, финальный форум пройдет в Москве.