Петербургский театр балета Бориса Эйфмана отправляется в турне по Северной Америке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Академический театр балета Бориса Эйфмана отправляется во вторник в месячный весенне-летний тур по городам Канады и США. Гастроли пройдут с 9 мая по 9 июня в Торонто, Чикаго, Коста-Месе (Большой Лос-Анджелес), Беркли (Большой Сан-Франциско), а также в Нью-Йорке, сообщил ТАСС художественный руководитель труппы, народный артист России Борис Эйфман.

"Мы начинаем 9 мая с Торонто, где покажем балет "Чайковский. PRO et CONTRA", а затем тур продолжится с новым балетом "Эффект Пигмалиона" в городах Соединенных Штатов, в том числе - в Нью-Йорке, где мы выступим на сцене New York City Center. Я считаю, что ни одна гастролирующая труппа мира, кроме нашей, не имеет таких ежегодных гастролей в Нью-Йорке на протяжении более 20 лет", - рассказал хореограф и отметил, что, по его мнению, это "говорит о качестве той художественной продукции", которую представляет театр на американском рынке.

По личным впечатлениям Эйфмана, "Америка - страна, с одной стороны, очень эмоциональная, очень приветливая к артистам, которых здесь любят, а с другой стороны, это страна открытого рынка", которая требует качественного продукта, иначе "никакие деньги, никакие протеже не помогут". Он отметил, что современное балетное отечественное искусство востребовано и в Америке, и во всем в мире. Так, только в нынешнем году Театр Эйфмана покажет свое искусство в Париже, Амстердаме, Берлине, Софии, Бухаресте, Токио, Пекине и других городах.

Комедийный балет "Эффект Пигмалиона" поставлен на музыку Иоганна Штрауса-сына. Соединяя выразительный инструментарий психологического балетного театра и пластику бальных танцев, Эйфман предлагает новую трактовку мифа о скульпторе, влюбившемся в свое творение, и затрагивает целый ряд философских, этических и социальных вопросов. Мировая премьера этой постановки прошла в феврале в Санкт-Петербурге.

Эйфман не только показывал в Нью-Йорке свои спектакли, но и был приглашен в этот город для оригинальной постановки - 18 июня 2004 года состоялась мировая премьера его балета "Мусагет" (Посвящение Баланчину). Этот спектакль исполнили артисты труппы New York Сity Вallet в период празднования 100-летнего юбилея Джорджа Баланчина. Нынешний североамериканский тур организован продюсерской компанией Ardani Artists, которая является постоянным партнером петербургского театра и привозит его в Северную Америку на протяжении более 20 лет.