В заключительный вечер Каннского кинофестиваля покажут французский фильм "Необычные"

ПАРИЖ, 7 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Французский фильм "Необычные" (Hors normes) избран для показа в заключительный вечер предстоящего 72-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кинофорума. "Кинолента, входящая в основной конкурс фестиваля, поставлена Оливье Накашем и Эриком Толедано, - отметили в пресс-службе. - Она будет показана на последнем сеансе фестиваля 25 мая".

Французский режиссерский и сценарный тандем Накаш-Толедано прославился в 2011 году своим фильмом "1+1 ("Неприкасаемые"), который заработал в мировом прокате $445 млн и стал самым кассовым среди неанглоязычных фильмов всех времен.

Также и в своей новой работе "Необычные" - седьмой в творческой биографии дуэта - Накаш и Толедано выступили не только как режиссеры, но и как авторы сценария. Образы главных героев картины, отдающих свои силы помощи подросткам с нарушениями нервной системы, воплотили популярные актеры Венсан Кассель и Реда Катеб.

Авторы этой социальной комедии верны своим главным сюжетам - всеобщей любви, превосходству коллективных форм жизни и юмору как последнему оплоту отношений между людьми. Во французский прокат лента должна выйти в октябре.

"Это очень современная картина с оптимистичным взглядом на жизнь, - считает генеральный директор фестиваля Тьерри Фремо. - В 2019 году кинематограф рассказывает о молодых современниках, их музыке, клубах, страсти к жизни и вопросах, обращенных к окружающему миру".

Сюрприз на последнем сеансе

Объявляя в апреле программу фестиваля, Фремо и президент фестиваля Пьер Лескюр сохранили интригу и не назвали тогда фильма, который будет показан на закрытии кинофорума. Заключительный аккорд фестиваля устроители назвали в своей программе "последним сеансом" по аналогии со знаменитой картиной американского режиссера Питера Богдановича "Последний киносеанс" (The Last Picture Show, 1971) , вошедшей в золотую коллекцию кинематографа семидесятых.

Устроители фестиваля убеждены, что демонстрация на последнем каннском сеансе станет для фильма счастливым билетом. Они напомнили об успехе в прокате других картин, также демонстрировавшихся в финале фестиваля. Среди них фантастический фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин" (E.T. The Extra-Terrestrial, 1982), драма в стиле роудмуви Ридли Скотта "Тельма и Луиза" (Telma & Louise, 1991) и приключенческое фэнтези Терри Гиллиама "Человек, который убил Дон Кихота" ( The Man Who Killed Don Quixote, 2018).

Привилегии открыть Канн-2019 удостоена комедия Джима Джармуша "Мертвые не умирают" (Tne Dead Don't Die). Всего же в официальном конкурсе фестиваля в борьбе за его главные награды, как теперь известно, будет состязаться 21 фильм. В последний момент в основную программу была включена новая лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood).

Премьера Делона

Результаты конкурсов и имена победителей станут известны в последний день двухнедельного фестиваля. Но лауреата своего самого высокого отличия в Канне уже назвали. Почетная "Золотая пальмовая ветвь" международного Каннского кинофестиваля предназначена Алену Делону. Всемирно известный французский актер награжден за выдающуюся творческую карьеру в кинематографе. Устроители фестиваля назвали Делона, снявшегося более чем в 90 полнометражных художественных картинах, "живой легендой и планетарной иконой" киноискусства.

Каннская награда станет премьерой для Делона. Актер, который прославился своими актерскими работами в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Gupard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), еще ни разу не получал награды в Канне. Правда, по его собственному признанию, он бывает на фестивалях отнюдь не ради участия в официальных конкурсах, а чтобы встречаться с публикой. Эти встречи он называет "лучшим барометром популярности".

Авторское кино России

Российские киноленты каннская дирекция пригласила в специальную программу авторского кино "Особый взгляд". Российский кинематограф представлен в ней сразу двумя работами - это фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" о жизни русской провинции и картина Кантемира Балагова "Дылда", действие которой происходит в послевоенном Ленинграде. Садилова впервые приглашена в Канн, но Кантемиров уже был в 2017 году на Лазурном берегу со своей дебютной работой "Теснота". 27-летний мастер был удостоен тогда престижного приза Международной федерации кинопрессы.

С российским участием пройдет и конкурс студенческих фильмов Cinefondation. В эту программу приглашен короткометражный фильм "Сложноподчиненное" студентки из Санкт-Петербурга Олеси Яковлевой.

Свой занавес 72-й международный Каннский кинофестиваль поднимет в фестивальной столице Лазурного берега 14 мая. Жюри знаменитого киносмотра возглавляет в этом году мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.