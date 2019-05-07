Продюсер "Игры престолов" извинилась за то, что в кадр попал стаканчик из Starbucks

Участники съемочной группы, отвечающие за реквизит и декорации, "выкладываются на 1000%", отметила при этом Берни Колфилд

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Исполнительный продюсер телесериала "Игра престолов" Берни Колфилд в понедельник принесла извинения за то, что в одной из серий в кадр попал стаканчик из сети кофеен Starbucks.

Winterfell really got the first Starbucks in history. Crazy. pic.twitter.com/abslRqwZKr — Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 6 May 2019

"Нам очень жаль", - сказала Колфилд в эфире Общественного радио Нью-Йорка. "Вообще-то, знаете ли, именно в Вестеросе (вымышленный мир, в котором разворачиваются события в сериале - прим. ТАСС) впервые появился Starbucks, - добавила со смехом она. - Это малоизвестный факт". Колфилд отметила, что подобные оплошности при съемках данного сериала являются большой редкостью. Она заверила, что участники съемочной группы, которые отвечают за реквизит и декорации, "выкладываются на 1000%". Она подчеркнула, что, если это худшая ошибка, которую удалось заметить зрителям, то съемочная группа "неплохо справляется".