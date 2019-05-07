Выставочные площади культурного кластера в Приморском крае займут более 4 тыс. кв. метров

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Выставочные площади нового культурного кластера, который строится во Владивостоке по поручению президента РФ Владимира Путина, займут более 4 тыс. кв. м, на них планируется организовать постоянную экспозицию русского искусства, еще один зал отведут для временных выставок Государственного Эрмитажа. Об этом рассказала в интервью ТАСС директор приморского филиала Третьяковской галереи Лариса Котрелева.

Президент РФ поручил открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставлена задача обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года.

"Третьяковская галерея сейчас является своего рода оператором работы по созданию культурного центра. Это совместная работа с Государственным Эрмитажем, с Государственным Русским музеем, с музеем народов Востока и Приморской картинной галереей, которая является нашим местным союзником и партнером. Сейчас мы находимся на стадии финализации информации для технического задания на проектирование. У нас сейчас запланировано более 4 тыс. кв. м выставочных площадей", - рассказала собеседница.

По ее словам, во Владивостоке существует проблема нехватки выставочных пространств с оборудованием и безопасностью современного уровня. Выставочные площади нового комплекса планируется распределять гибко, так, чтобы центром выставочного пространства оставалась экспозиция русского искусства, которая будет представлена одним или несколькими блоками важных периодов его развития. "Нам кажется, что иностранных туристов привлекает именно такой универсальный показ русского искусства, так, чтобы можно было за один приезд познакомиться сразу с несколькими направлениями и получить какое-то общее представление о русском искусстве", - уточнил Котрелева.

Еще один зал, по ее словам, запланирован для Государственного Эрмитажа, который планирует делать временные выставки. Другим направлением, постоянно представленным в новом комплексе, может стать искусство Востока. По словам собеседницы, в городе не хватает пространства, посвященного этой теме, несмотря на географическую близость восточных стран.

Кадровый вопрос

По словам Котрелевой, сотрудниками нового комплекса станут как приезжие специалисты, так и жители Приморья, которые смогут пройти необходимую подготовку. В частности, для студентов могут организовать систему стажировок в Третьяковской галерее, в Эрмитаже, в Русском музее. На базе создаваемых по поручению президента культурных кластеров во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе планируется организовать своеобразное сетевое учреждение подготовки специалистов. В нем могут быть организованы как онлайн-курсы по подготовке специалистов, так и лекции преподавателей, которые могут читать курсы в разных городах.

Ранее сообщалось, что 30 января 2019 года ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов и директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова подписали соглашение о сотрудничестве и запуске совместных образовательных программ. В рамках образовательного модуля "Арт-менеджмент и музейное кураторство" студенты будут изучать историю искусств и музейного дела, музейное проектирование, правовые основы музейной работы и другие дисциплины, а вести занятия будут преподаватели ДВФУ и приглашенные сотрудники Третьяковской галереи. Запуск программы назначен на февраль 2020 года, а срок обучения составит два месяца.

Культурное сотрудничество

Котрелева подчеркнула, что создаваемый кластер сможет принимать выставки из музеев стран Северо-Восточной Азии и должен стать своеобразным центром культурной дипломатии.

"Мы хотели бы наладить отношения с партнерами из Северо-Восточной Азии, потому что эти пространства смогут принять выставки из любых музеев, они будут устроены по типу трансформеров, где могут двигаться стены, освещение. Нам хотелось бы привозить во Владивосток также выставки из Южной Кореи, Китая, Японии, в этих странах и очень много новых музеев открывается, и замечательное наследие старых музеев. Хотелось бы, чтобы этот культурный центр стал центром культурной дипломатии в этом регионе, центром обмена искусством, произведениями и выставками", - рассказала собеседница.

По ее словам, "жизненный цикл" выставки составляет 2-3 года, поэтому обсуждение проектов, которыми может открыться комплекс, ведется уже сейчас, несмотря на то, что пока на территории будущего объекта ведутся инженерные изыскания. Первыми экспозициями комплекса могут стать выставка русского искусства XX века и проект, посвященный истории Восточного института.

"Нам кажется интересной идея провести первую постоянную длительную экспозицию русского искусства, посвященную XX веку, масштабно, целиком и полностью показать искусство этого периода. Потому что как раз XX век по нашему опыту в Третьяковской галерее становится с одной стороны очень интересным и привлекательным для молодежи, а с другой стороны, нуждается в дополнительном рассказе. Также у нашего коллеги Виктора Алексеевича Шалая была замечательная идея подготовить межмузейный выставочный проект, посвященный истории университета, истории Восточного института во Владивостоке, который стал первым высшим учебным заведением в городе и регионе", - рассказала собеседница.

Виктор Шалай является членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству, а также возглавляет Приморский государственный объединенный музей им. Арсеньева. Кроме того, он назначен директором созданного в феврале 2019 года музея-заповедника "Владивостокская крепость", в который должен войти комплекс городских фортификационных сооружений прошлого века. По словам Котрелевой, обсуждается возможность организовать первую длительную экспозицию русского искусства, посвященную XX веку, совместно с Приморской картинной галереей.

О комплексе

В пресс-службе фонда "Национальное культурное наследие", который отвечает за строительство объекта, ТАСС сообщили, что сейчас на территории будущего кластера ведутся инженерные изыскания, подготовительные работы и монтаж временных сооружений. Строительство основных объемов начнется, когда подрядчик фонда получит разрешение на строительство. Генподрядчиком во всех регионах является компания "Стройгазмонтаж".

Строящийся во Владивостоке кластер объединит представительства ведущих музеев и театров России, в том числе Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, Мариинского театра, Большого театра, Высшей школы музыкального и театрального искусства, ведущих хореографических и музыкальных школ. Он будет располагаться в двух локациях: на острове Русском и на улице Аксаковской в центре города.

На острове Русском разместятся учебные корпуса и общежития Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, общеобразовательный центр со столовой и бассейном, а также инфраструктура для проживания студентов и преподавателей. На Аксаковской построят театрально-музейный и образовательный комплекс, в который войдут в том числе дополнительная площадка Мариинского театра филармония, "Приморский кампус" Высшей школы музыкального и театрального искусства, филиал Третьяковской галереи.

Котрелева рассказала ТАСС, что уже на этапе проектирования закладываются современные регламенты, касающиеся безопасности, в том числе пожарной, информационного сопровождения и систем оповещения. По ее словам, пока не планируется организовывать собственную коллекцию. "Говорить о том, что у этого музейного центра будет своя коллекция, пока рано. Там планируются фондохранилища, которые смогут принять на долгосрочное хранение произведения, которые приезжают сюда на длительное временные выставки из Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, также частично возможно размещение фондов Приморской картинной галереи или из других музеев, которые приезжают с выставочными проектами", - пояснила собеседница.