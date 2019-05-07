Россия станет специальным гостем Международной книжной ярмарки в Греции

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Россия выступит в статусе специального гостя Международной книжной ярмарки, которая пройдет с 9 по 12 мая в Салониках. В рамках мероприятия будет объявлен старт перекрестного Года языка и литературы России и Греции, сообщила во вторник пресс-служба Роспечати.

"С 9 по 12 мая в городе Салоники (Греция) пройдет Международная книжная ярмарка, на которой Россия будет выступать в статусе специального гостя. В первый день ярмарки в презентационном зале "Дидо Сотириоу" в торжественной обстановке будет объявлено об официальном старте перекрестного Года языка и литературы России и Греции, договоренность о проведении которого была достигнута в ходе переговоров между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом 7 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

На российском стенде будет представлено более 1 тыс. книг. "Национальный стенд России, организованный Институтом перевода при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, занимает площадь 200 кв. м в центре павильона. В первой зоне, на площади около 100 кв. м размещается экспозиция из более чем 1 тыс. книг от 60 российских издательств", - добавили в Роспечати.

На стенде также планируется проводить встречи с писателями. "Алексей Варламов и Сергей Шаргунов поговорят о русской литературе в стенах зала "Дидо Сотириоу", на стенде состоятся их встречи с русскими и греческими читателями. Разговор о современной поэзии поддержат поэты Игорь Сид и Денис Безносов. Детский писатель Юрий Нечипоренко представит свою книгу "Ярмарочный мальчик", только что вышедшую на греческом языке, расскажет о Всероссийском фестивале детской книги, который организует совместно с Российской государственной детской библиотекой", - отметили в пресс-службе.