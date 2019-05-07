Сергей Лазарев провел первую репетицию на площадке конкурса "Евровидение"

ТАСС, 7 мая. Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", во вторник провел первую репетицию на площадке смотра в Тель-Авиве. Фрагменты сценического номера опубликовали организаторы "Евровидения" на странице в Instagram .

Ранее Лазарев обратился в Instagram к поклонникам с просьбой не делать поспешных выводов о конкурсном номере. "Уже ожидаю различную реакцию: кому-то очень понравится, кому-то не понравится, - сказал певец перед репетицией. - Но вряд ли вы сможете что-то понять по 30 секундам, которые выставляют. Поэтому сразу говорю: дождитесь полной версии".

Артист также напомнил, что на прогон дается всего 15 минут. "Исходя из репетиции мы будем давать комментарии техническим службам здесь, на месте. Команда подготовила номер, но как его реализуют - это важно", - сказал он.

Полуфиналы "Евровидения-2019" пройдут в Выставочном центре Тель-Авива 14 и 16 мая 2019 года, Лазарев выступит во втором концерте под номером 13 с песней Scream. Финал конкурса состоится там же в субботу, 18 мая.