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День Победы - 2019

Ленту "На Париж" по сценарию Говорухина бесплатно покажут ветеранам в День Победы

Фильм выходит в российский прокат 9 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Ветераны смогут бесплатно посмотреть дебютную ленту Сергея Саркисова "На Париж", которая выходит в российский прокат 9 мая. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании-создателя картины "Блиц фильм".

"9 мая в сотне кинотеатров по всей России для ветеранов и пенсионеров пройдут бесплатные показы приключенческой комедии о Победе, дружбе и любви - "На Париж". Одним из авторов сценария фильма выступил Станислав Говорухин, для которого эта картина стала последней работой в качестве сценариста", - говорится в сообщении.

В акции принимают участие кинотеатры по всей стране, среди них: "Синема Парк Мега Белая Дача", "Синема Парк Бутово Молл", "Кронверк Синема Вэйпарк", "Формула Кино Европа", "Кронверк Синема Лефортово" в Москве. В Санкт-Петербурге бесплатные показы организуют в залах "Формула Кино Галерея", "Синема Парк Гранд Каньон" и "Синема Парк Мега Дыбенко". Также акция пройдет в других городах России.

Картина основана на реальной истории, рассказанной Героем Советского Союза Александром Милюковым. Она была записана Говорухиным, а созданный сценарий доработал режиссер Сергей Ашкенази.

По сюжету, советские офицеры, прошедшие вместе войну, решили отправиться в Париж и отпраздновать Победу. Роли в фильме исполнили Дмитрий Певцов, Сергей Маковецкий, Рената Литвинова, Евгений Стычкин, Торнике Квитатиани, Михаил Ефремов.

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