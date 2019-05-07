Перекрестный Год языка и литературы России и Греции торжественно откроют в Салониках 9 мая

АФИНЫ, 7 мая. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Торжественная церемония открытия перекрестного Года языка и литературы России и Греции состоится 9 мая на международной книжной ярмарке в Салониках. Об этом заявил во вторник журналистам на брифинге заместитель министра иностранных дел Греции Маркос Боларис.

"В четверг вечером на международной книжной выставке, которая ежегодно проводится в Салониках, к нашей большой радости будет подписан меморандум о сотрудничестве между Россией и Грецией по проведению перекрестного Года языка и литературы. Год начнется в этом мае и завершится в мае следующего года. Мы считаем исключительно важным тот факт, что этот перекрестный Год Греции и России продлится в 2020 году, в котором будет отмечаться 200-летие подготовки к греческой [национально-освободительной] революции [1821 - 1830 годов от Османской империи]", - сказал Боларис.

Замминистра подчеркнул, что эту революцию поддержало огромное число филэллинов во всем мире, что получило яркое отражение в литературе. "Мы будем стремиться показать в рамках перекрестного Года тот отклик, который это событие получило в великой русской литературе, произведениях поэтов и прозаиков", - сказал дипломат.

На вопрос о программе перекрестного Года Боларис ответил, что ее подготовкой занимаются обе стороны. "Российская команда разрабатывает мероприятия в Греции, а греческая - в России. 9 мая состоится торжественная церемония открытия перекрестного Года подписанием меморандума", - отметил заместитель министра. По его словам, документ подпишут спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и координатор комитета по проведению перекрестного Года языка и литературы с греческой стороны, бывший посол Греции в России Илиас Клис. По словам Болариса, на открытии перекрестного Года будут присутствовать министры двух стран, писатели, дипломаты, представители общественности.

Договоренность о проведении перекрестного Года языка и литературы России и Греции была достигнута президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Алексисом Ципрасом во время визита греческого премьера в Москву 7 декабря 2018 года.

Россия будет специальным гостем на Международной книжной ярмарке, которая пройдет с 9 по 12 мая в Салониках. По сообщению пресс-службы Роспечати, на российском стенде будет представлено более 1 тыс. книг от 60 российских издательств.

Презентации и круглые столы

В посольстве РФ в Афинах сообщили корреспонденту ТАСС, что в рамках российского участия на Международной книжной ярмарке состоится множество мероприятий, в том числе презентация Кубанского государственного университета, Московского государственного лингвистического университета, Московского государственного института международных отношений, а также 37-го Всемирного конгресса международного совета по детской книге (IBBY), который будет проходить в Москве в 2020 году. Группа компаний "Регион" представит новый проект - фотоальбом "Россия. Полет через века". Директор Издательского дома Высшей школы экономики Елена Иванова расскажет о новых проектах и вышедших книгах.

На форуме состоится круглый стол "Российско-греческие гуманитарные связи. Влияние эллинизма на греческую культуру" с участием Института мировой литературы им. А.М.Горького. Будет проведена презентация Московской международной книжной выставки-ярмарки. Российская государственная Детская библиотека и писатель Юрий Нечипоренко представят Всероссийский фестиваль детской литературы. Поэты Денис Безносов и Игорь Сид расскажут посетителям российского стенда о современной российской поэзии, а писатель Юрий Нечипоренко представит свою книгу "Ярмарочный мальчик", вышедшую на греческом языке в издательстве "Кассерис", и поделится своими размышлениями на тему "Гоголь и греки".