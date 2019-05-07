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Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

Ей было 84 года
Нина Соротокина wikipedia.org/Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Описание
Нина Соротокина
© wikipedia.org/Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Писательница и сценарист, автор книги "Трое из навигацкой школы" о гардемаринах Нина Соротокина умерла на 85-м году жизни. Об этом во вторник сообщила актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина.

"Скончалась Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов", - сообщила она на своей странице в Instagram.

Нина Соротокина родилась 1 января 1935 года в городе Дегтярск в Свердловской области. Она является автором серии книг о гардемаринах, в том числе - "Трое из навигацкой школы", "Свидание в Санкт-Петербурге", "Канцлер". Именно по книге Соротокиной "Трое из навигацкой школы" был написан сценарий к циклу фильмов "Гардемарины, вперед!".

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