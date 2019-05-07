Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Писательница и сценарист, автор книги "Трое из навигацкой школы" о гардемаринах Нина Соротокина умерла на 85-м году жизни. Об этом во вторник сообщила актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина.

"Скончалась Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов", - сообщила она на своей странице в Instagram.