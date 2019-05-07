Умерла автор книги о гардемаринах Нина Соротокина

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Писательница и сценарист, автор книги "Трое из навигацкой школы" о гардемаринах Нина Соротокина умерла на 85-м году жизни. Об этом во вторник сообщила актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина.
"Скончалась Нина Соротокина, автор книги "Трое из навигацкой школы", по которой был написан сценарий первых гардемаринов", - сообщила она на своей странице в Instagram.
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Печальная новость сегодня, в Радоницу, застала нас на съемках.... Скончалась Нина Соротокина, автор книги ТРОЕ ИЗ НАВИГАЦКОЙ ШКОЛЫ, по которой был написан сценарий первых гардемаринов.... Прими, Господи, ее душу с Миром !!! #гардемарины #гардемарины4 #гардемариныIV #нинасоротокина #сми #новости #кино
Нина Соротокина родилась 1 января 1935 года в городе Дегтярск в Свердловской области. Она является автором серии книг о гардемаринах, в том числе - "Трое из навигацкой школы", "Свидание в Санкт-Петербурге", "Канцлер". Именно по книге Соротокиной "Трое из навигацкой школы" был написан сценарий к циклу фильмов "Гардемарины, вперед!".