Фестиваль Башмета прошел в семи малых городах и поселках Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая. /ТАСС/. Концерты XI Международного музыкального фестиваля под артистическим руководством Юрия Башмета прошли в семи малых городах и поселках Ярославской области. Об этом ТАСС сообщила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

"Радует, что география концертов в Ярославской области с каждым годом расширяется, продолжая приобщать жителей нашей области к лучшим образцам музыкальной культуры. За прошедшие годы выездные концерты состоялись более чем в 20 городах и населенных пунктах Ярославской области, в большинстве из которых классическая музыка впервые зазвучала именно на концертах фестиваля. В этом году концерты прошли в Рыбинске, Тутаеве, Мышкине, Данилове, Гаврилов-Яме, а также в поселках Некрасовское и Пречистое", - сказала Васильева.

Областная программа фестиваля открылась 2 мая в ДК "Вымпел" в Рыбинске большим симфоническим концертом. Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Башмета исполнил произведения Людвига ван Бетховена. Камерные концерты в малых городах объединили разные стили и жанры. Зрителям представили произведения Дмитрия Шостаковича, Петра Чайковского, Антонина Дворжака, Георга Телемана, Иоганнеса Брамса и других композиторов.

В поселке Некрасовское 6 мая в рамках фестиваля камерным ансамблем "Солисты Москвы" были исполнены первый струнный квартет Чайковского и квинтет Брамса. Как уточнили в областном департаменте культуры, в зале на 320 мест был аншлаг. Жители Некрасовского посвятили фестивалю закладку пихтовой аллеи у местного Дома культуры. Первое дерево посадил сам маэстро.

XI Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета проходит в Ярославской области с 1 по 9 мая. Ярославские зрители 8 мая увидят концерт-спектакль "Ван Гог. Письма к брату" с Евгением Мироновым в главной роли, 9 мая будет представлена музыкально-литературная композиция "Моцарт и Сальери" с Григорием Сиятвиндой в роли чтеца.