Disney перенес премьеру "Аватара - 2"

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Компания The Walt Disney перенесла премьеру второй части фильма "Аватар" (Avatar) режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом сообщил во вторник журнал Variety.

По его информации, премьера "Аватара - 2" состоится 17 декабря 2021 вместо запланированной ранее даты 18 декабря 2020 года. Третья часть фантастического фильма выйдет на экраны не в 2021, а в 2023 году, четвертая - в 2025 вместо 2024. Изменения в датах премьер связаны с переходом прав на них и еще ряд фильмов от холдинга 21st Century Fox компании Disney. В результате сделки по приобретению активов Disney получил права на такие популярные медиафраншизы, как "Люди-Икс" (X-Men), "Симпсоны" (The Simpsons) и "Аватар".

Disney, помимо прочего, объявил, что в 2022 году состоится премьерный показ первого фильма новой трилогии киносаги "Звездные войны" (Star Wars). Два остальных фильма выйдут в 2024 и 2026 годах, соответственно. Названия картин держатся в секрете.

В декабре 2017 года Disney заявил о готовности приобрести активы 21st Century Fox за $52,4 млрд, предложив выплатить эту сумму акциями. В июне прошлого года американский телекоммуникационный конгломерат Comcast сообщил, что готов заплатить больше - 65 млрд долларов, причем не акциями, а наличными. Однако Disney вскоре обошел Comcast, увеличив свое предложение до $71,3 млрд, и в марте этого года сделка была официально закрыта.

Помимо прав на три известные кинофраншизы Disney также купил кино- и телестудию Twentieth Century Fox, ряд кабельных каналов телесети Fox, включая National Geographic, и долю в стриминговом сервисе Hulu.