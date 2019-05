Фонд V-A-C открывает в Венеции выставку "Время, вперед!"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Проект Фонда современного искусства V-A-C "Время, вперед!", приуроченный к 58-й Венецианской биеннале современного искусства, в рамках которого 14 художников из разных стран представят свои инсталляции на тему времени, запускают в среду. Об этом рассказала ТАСС директор фонда Тереза Мавика.

"Так появилось 13 новых художественных произведений, для реализации которых фондом были приложены колоссальные производственные усилия. Биеннале не должна быть сферой развлечений, приятным и простым для понимания смотром "хорошего" искусства. Это объединяющее ядро, интеллектуальная платформа, где каждый проект призван развивать общий художественный дискурс. Поэтому могу уверенно утверждать, что фонд V-A-C в полной мере включен в международную культурную дискуссию", - отметила собеседница агентства.

Выставка пройдет в постоянном пространстве фонда V-A-C в Венеции - Дзаттере (Zattere). По словам Мавики, название проекта - "Время, вперед!" - иронически переосмысливает известный лозунг XX века, который теряет свою значимость в эпоху постоянного ускорения, девальвации идей XX века, гибридных войн и тревожных состояний, в которых человек перестает различать границы между фактом и фейком, настоящим и будущим.

"Хореография экспозиции основана на разнообразии способов работы со временем", - добавила директор фонда и отметила, что вход на выставку будет свободным.

В проекте принимают участие Роза Барба, Александра Доманович, Дарья Иринчеева, группа "Куда бегут собаки", Адам Линдер, Харун Мирза, Тревор Паглен, Валид Раад, Джеймс Ричардс, Кирилл Савченков, Александра Сухарева и другие художники. Кураторами выступают Омар Холеф и Мария Крамар.

Размышления о времени

Часть авторов размышляет о времени в контексте технологий. Валентин Фетисов изучает, как формируется потребительское желание в сети, Дарья Иринчеева в своем проекте использует технологии керамики и спутниковой картографии, Тревор Паглен ставит под вопрос принципы обучения алгоритмов распознавания лиц, Харун Мирза представляет, каким могло бы стать будущее Большого адронного коллайдера, а Джеймс Ричардс исполняет барочную импровизацию, в которой переплетаются поэзия, музыка и технологии.

Кирилл Савченков обращается в новой работе к понятию волатильности экономических, политических и психологических состояний, Адам Линдер анализирует ритуалы повседневной жизни и время перформанса, Роза Барба в фильме-исследовании предлагает отказаться от разделения между реальностью и фантазией, а Кристофер Кулендран Томас в сотрудничестве с Анникой Кульман высказывается о прошлом и будущем сферы прав человека.

Последняя группа художников размышляет о времени за пределами человеческой жизни. Александра Доманович работает с экспериментом в области генной инженерии, взаимодействие времени и пространства исследуются в работе группы "Куда бегут собаки", а зависимость планеты от внешних факторов и геологии - в инсталляции дуэта художников Жоаны Хаджитомас и Халила Жорежа.

Выставка сопровождается публичной программой - это иммерсивные и телесные практики, танцевальные занятия, лекции и перформансы.

Открытие проекта продлится три дня - 8, 9, 10 мая. В его рамках на набережной Дзаттере будет проходить программа "Новый цирк", которую фонд подготовил вместе с Alterazioni Video. Как рассказали в фонде, художник и куратор Франческо Бонами все три дня будет участвовать в "испытании на выносливость", рисуя портреты туристов, прохожих и артистов. "Участники Alterazioni Video также намерены поставить ряд новых мировых рекордов", - заключили в пресс-службе.

Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Ее тема в этом году - "Чтоб вы жили в интересные времена" (May You Live In Interesting Times) - размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение.

О фонде

Фонд "Виктория - искусство быть современным" (V-A-C) основан в 2009 году по инициативе мецената, председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона и Терезы Мавики. Помимо выставочной, образовательной и издательской деятельности на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале "Манифеста".