Концерт памяти Булата Окуджавы показали на телеканале "Культура"

Телеканал "Культура" показал концерт, посвященный памяти поэта Булата Окуджавы. Мероприятие в честь 95-летия со дня его рождения прошло 3 мая в Государственном мемориальном доме-музее Окуджавы в Переделкине.

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В концерте приняли участие писатели, режиссеры, артисты. Они исполнили песни барда, читали его стихи, делились воспоминаниями.

Вечер открыл актер театра и кино Дмитрий Харатьян, исполнив "Простую песенку Булата", актриса Екатерина Гусева исполнила песню "Нам нужна одна победа" из кинофильма "Белорусский вокзал", артист эстрады Ефим Шифрин спел песню "Ах, Арбат", а актриса Юлия Рутберг - песенку черепахи Тортиллы из кинофильма "Приключения Буратино".

Булат Окуджава (1924-1997 годы) - советский и российский поэт, бард, композитор, прозаик и сценарист. Автор около 200 песен, один из наиболее ярких представителей авторской песни в 1960-е-1980-е годы. Он умер в июне 1997 года на 74-м году жизни.