ВЦИОМ: россияне больше любят советские фильмы о войне, чем современные

"Почти каждый второй опрошенный (55%) считает, что современные российские фильмы хуже советских, из них 58% в возрасте от 25 до 34 лет", - говорится в материалах ВЦИОМ.

Любимыми фильмами о войне у россиян являются "В бой идут одни старики" (26%), "А зори здесь тихие" (20%), "Они сражались за Родину" (15%), "17 мгновений весны" и "Т-34" (по 13% каждый).

Первая пятерка любимых кинолент у мужчин и женщин совпадает, а во второй есть различия. Мужчины во вторую пятерку любимых фильмов включили кинокартины "Освобождение" (11%), "Сталинград" (1989) (7%), "Горячий снег", "Смерш" и "Офицеры" (по 5% каждый). Женщины предпочли фильмы "Летят журавли" (8%), "Офицеры" (7%), "Освобождение" (5%), "Блокада Ленинграда", "Сталинград" (1989) (по 4% каждый).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 мая 2019 года. В опросе в форме телефонного интервью приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.