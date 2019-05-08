Ростовский музыкальный театр летом проведет гастроли на Исторической сцене Большого театра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Ростовский государственный музыкальный театр, который в этом году отмечает свое 20-летие, проведет гастроли на Исторической сцене Большого театра. Об этом сообщила в среду ТАСС министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

"Ростовский музыкальный театр выезжает со своими постановками в Москву, показы пройдут на Исторической сцене Большого театра. Также у них запланированы гастроли в Сочи на сцене Зимнего театра", - сказала Дмитриева.

Как пояснил ТАСС Вячеслав Кущев, художественный руководитель и генеральный директор театра, московский зритель с 4 по 7 июля увидит три постановки - оперы "Жанна д'Арк" Джузеппе Верди и "Хованщина" Модеста Мусоргского, а также балет "Эсмеральда" в редакции балетмейстера Владимира Бурмейстера, премьера которого пройдет на ростовской сцене 31 мая.

"Это огромное событие. Достаточно сказать, что ни один из областных театров России за последние много лет после знаменитого ремонта, восстановления Исторической сцены там не выступал, кроме Ростовского государственного музыкального театра. Мы в течение последних четырех лет во второй раз удостоены чести быть приглашенными. Показы наших спектаклей в Сочи запланированы на август, а в октябре также предполагается провести гастроли в Севастополе", - отметил Кущев.

Ростовский музыкальный театр расположен в здании, которое было построено в 1999 году и имеет архитектурный силуэт в виде белого рояля с открытой крышкой. По словам Анны Дмитриевой, на реконструкцию здания выделено около 900 млн рублей. "Будет проведен очень большой объем работ: ремонт фасада, кровли, модернизация пожарной безопасности, акустики зала, подсветки. Большая часть работ будет проведена в этом году, полностью завершим [реконструкцию] в 2020 году, на показы спектаклей это не повлияет", - отметила министр культуры региона.

Ростовский театр музыкальной комедии был создан в 1919 году, в 1931 году он получил статус государственного. После переезда в новое здание в 1999 году театр приобрел статус музыкального, в нем были созданы оперная и балетная труппы. За 20 лет коллектив театра создал свыше 120 новых постановок в разных музыкально-театральных жанрах, спектакли неоднократно номинировались на премию "Золотая маска".

Год театра в Ростовской области

В Год театра, отмечаемый в России в 2019 году, ростовские театры представят около 70 новых спектаклей, отметила Анна Дмитриева. Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького проведет гастроли в Белоруссии, в Крыму и регионах Северного Кавказа.

В регионе уже прошел первый виртуальный фестиваль "Сказка - в дом", в рамках которого постановки областных и муниципальных театров показали на портале Культура.рф, проведены фестивали "Мельпомена", "20 лет на Большой Садовой". До 28 мая на площадках Неклиновского района продлится фестиваль спектаклей для детей "Волшебный мир сказки", 31 мая в Новошахтинске стартует международный театральный форум "Поговорим о любви", в сентябре в Таганроге состоится фестиваль "На родине А. П. Чехова", а также возобновится фестиваль "Русская комедия", проведение которого прервалось в 2012 году из-за финансовых и организационных трудностей.

К Международному дню театра более 100 ветеранов сцены получили выплаты губернатора Ростовской области в размере 10 тыс. рублей.

"В рамках федерального проекта "Культура малой родины" и "Театры - детям" в 2019 году муниципальные и детские театры получат субсидии - 45 млн рублей на техническое оснащение и создание новых постановок. При этом впервые на средства федерального проекта пройдет замена кресел", - добавила министр культуры Ростовской области.