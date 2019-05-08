В Disney назвали даты выхода новой трилогии "Звездных войн"

ТАСС, 8 мая. Компания The Walt Disney назвала даты выхода фильмов новой трилогии киносаги "Звездные войны" (Star Wars). Об этом сообщил журнал Variety.

По информации издания, в 2022 году состоится премьерный показ первого фильма. Две остальных картины выйдут в 2024 и 2026 годах. Названия фильмов держатся в секрете.

Выход девятого эпизода саги под названием "Звездные Войны: Скайуокер. Восход" (Star Wars: The Rise of Skywalker) в российский прокат запланирован на 19 декабря 2019 года. Главные роли в фильме исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек и другие.

Ранее сообщалось, что Disney перенесла премьеры продолжений фильмов Джеймса Кэмерона "Аватар".