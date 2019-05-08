Умер автор музыки к "Приключениям Электроника" и "Трое из Простоквашино" Евгений Крылатов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Народный артист России, композитор Евгений Крылатов умер в среду в Москве на 86-м году жизни.

Об этом сообщила ТАСС его дочь Мария Крылатова.

"Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония", - сказала она. О месте и времени прощания будет известно позднее.

Композитор написал музыку более чем к 150 художественным и мультипликационным фильмам, в числе которых - "Приключения Электроника", "Чародеи", "Ох уж эта Настя", "Умка", "Каникулы в Простоквашино", "Дед Мороз и лето". Также работал с Малым театром и Театром киноактера, сотрудничал с поэтами Евгением Евтушенко, Робертом Рождественским, Леонидом Дербеневым, Ильей Резником, Юрием Энтиным и другими. Песни на музыку Евгения Крылатова исполняли многие артисты: Александр Градский, Лариса Долина, Сергей Захаров, Леонид Серебренников, Валентина Толкунова.