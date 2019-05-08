Его отца расстреляли, а мать вскоре была сослана в исправительно-трудовой лагерь

Нелегальная пластинка. Бабушкина кофемолка. Стул, принадлежавший расстрелянному отцу. Фанерный чемоданчик матери, с которым она вернулась из ссылки, длившейся почти 19 лет. Новозеландский доллар. Скворечник для белок. Статуэтка, у которой обе ноги – правые. И множество других вещей.

ТАСС побывал в двух домах Булата Окуджавы – и создал виртуальную экскурсию, которая рассказывает историю наполняющих их предметов.

"Виртуальный квартирник" – это интерактивный тур по культурному центру "Дом Булата" на Арбате и даче поэта в писательском поселке Переделкино. В основе проекта – пять фотопанорам, отснятых в формате 360°. Их можно приближать, рассматривать – и взаимодействовать с отмеченными на них предметами.

Помимо этого, в проекте есть видеопоздравления от знаменитостей (Андрей Макаревич, Евгений Маргулис, Светлана Сурганова и др). Они поют песни Окуджавы (и об Окуджаве) – и рассуждают о влиянии поэта на их взгляды, творчество и жизненную философию.

Узнать (и увидеть) больше можно в нашей виртуальной экскурсии по двум домам Булата Окуджавы.