Выставка работ художника Хсара Гассиева открылась во Владикавказе к его 90-летию

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 мая. /ТАСС/. Ретроспективная выставка работ осетинского художника Хсара Гассиева, которому 13 мая исполняется 90 лет, открылась в среду в Северо-Кавказском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ в составе "РОСИЗО"). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе филиала.

"Название выставки - "Судьба и долг". Она посвящена юбилею осетинского художника Хсара Гассиева. Выставка-ретроспектива представляет работы художника, выполненные в разные годы, отображая творческие поиски и становление уникального стиля художника Гассиева, его приверженность одной теме - судьба Осетии и ее народа", - сообщили в пресс-службе.

По словам сына художника, Сергея Гассиева, в экспозиции около 30 картин. Есть работы начала 1970-х годов и последних лет. Выставка объединяет работы из фондов Художественного музея им. М. Туганова (Владикавказ), картины из мастерской в Цхинвале, которые впервые покинули Южную Осетию, а также серию работ из Москвы на тему поэмы Александра Кубалова "Афхардты Хасана".

"13 мая отцу исполняется 90 лет, эта выставка - замечательный подарок ко дню его рождения… Сам он, к сожалению, не смог присутствовать на открытии выставки по состоянию здоровья. Он сейчас в Подмосковье живет, продолжает работать, в основном делает эскизы, зарисовки", - рассказал ТАСС Сергей Гассиев.

Специально для юбилейной выставки были оцифрованы наброски с видами старого Цхинвала разных лет из блокнотов Хсара Гассиева. "Посетители впервые увидят этот мультимедийный проект", - уточнил сын художника.

Хсар Гассиев родился в 1929 году в Цхинвале. Окончил Цхинвальское художественное училище (педагог Махарбег Туганов), учился в Тбилисской академии художеств, аспирантуре Московского художественного института им. Сурикова. В 1986 году Министерство культуры СССР организовало его первую крупную ретроспективную персональную выставка в Центральном доме художника в Москве. Хсар Гассиев имеет звание заслуженного художника Грузинской ССР, в настоящее время живет и работает в Цхинвале и Мытищах (Московская область).