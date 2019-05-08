Сталлоне представит фильм "Рэмбо V: Последняя кровь" на Каннском фестивале

ПАРИЖ, 8 мая. /ТАСС/. Сильвестр Сталлоне собирается приехать на 72-й Каннский кинофестиваль, чтобы представить новый фильм про ветерана войны во Вьетнаме Джона Рэмбо. Об этом сообщили в среду в пресс-службе смотра.

Здесь уточнили, что съемки киноленты "Рэмбо V: Последняя кровь" (Rambo V: Last Blood) завершились несколько месяцев назад. "На экраны актер вернется ближайшей осенью: Сильвестр Сталлоне вновь сыграет роль Джона Рэмбо - одного из самых известных киноперсонажей в мире за последние годы", - отметили организаторы Каннского кинофестиваля.

Актер, по словам устроителей, примет участие в специальном показе фильма во Дворце фестивалей 24 мая.

Сталлоне, родившийся в Нью-Йорке в 1946 году в семье сицилийского иммигранта, за свою творческую карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Больше всего он известен ролями в картинах "Рокки" (Rocky) и "Рэмбо" (Rambo). В 1984 году была открыта именная звезда актера на Аллее славы Голливуда.

Новая лента является пятой по счету частью знаменитой киноэпопеи. Первый фильм "Рэмбо: Первая кровь" (First Blood) был снят в 1982 году. Лента режиссера Теда Котчеффа при бюджете $15 млн собрала в мировом прокате более $125,2 млн.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 14 по 25 мая. В этом году жюри киносмотра возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.