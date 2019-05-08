В Лондоне вышла в свет книга о женщинах в советском искусстве

ЛОНДОН, 9 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Книга о творчестве советских женщин-художниц, охватывающая период с зарождения русского авангарда до распада Советского Союза, вышла в свет в Лондоне. 250-страничная ретроспектива под названием "Советские женщины и их искусство" (Soviet Women And Their Art), авторами которой стали британские писатели и искусствоведы Рена Лейвери и Айван Линдси, содержит подробный анализ стиля десятков художниц и скульпторов, в том числе Любови Поповой (1889-1924), Веры Мухиной (1889-1953), Зинаиды Серебряковой (1884-1967), Александры Экстер (1882-1949), Лидии Мастерковой (1927-2008).

Линдси, который ранее уже написал пять работ по искусству СССР, признался в разговоре с корреспонденте ТАСС, что основной интерес при работе над книгой заключался в том, чтобы раскрыть тему, которая практически не известна англоязычному читателю. "Мы подумали, что тема больших достижений советских женщин в искусстве очень интересна, и что она никогда ранее не затрагивалась на английском языке. Их очень плохо знают за пределами РФ, да и в самой России вряд ли с их творчеством очень хорошо знакомы", - сообщил Линдси.

"Советские женщины добились значительного расширения своих прав намного раньше, чем женщины на Западе, и это нам показалось важным. Затем мы описали их достижения в различных сферах искусства, от живописи и скульптуры до балета", - добавил автор.

Об исторической справедливости

По мнению Анны Кануниковой, эксперта интернет-портал Russian Art and Culture о событиях, связанных с русским искусством за рубежом, эти книга поможет устранить историческую несправедливость. "Она может повысить узнаваемость советских женщин-художниц, долгие годы остававшихся в тени мужчин-современников, причем не только в Великобритании, но и по всему миру. Книга способна исправить историческую несправедливость - ведь советские женщины искусства обладали уникальным стилем и новаторскими идеями. Хочется верить, что ее ждет успех", - сообщила Кануникова корреспонденту ТАСС.

Председатель издательского дома Unicorn Publishing Group барон Страткаррон, в свою очередь, не сомневается, что история о советских художницах найдет своего читателя. "Я издаю книги по искусству, среди которых часто встречаются книги по советскому искусству, которое становится все более известным и продается все более успешно. Я уверен, что эту книгу ждет успех. Мы напечатали около 2 тыс. экземпляров и уже отослали 1 тыс. экземпляров в США, откуда она будет распространяться по странам американских континентов - она будет отправлена в Бразилию, Аргентину, в Канаду", - сказал барон Страткаррон корреспонденту ТАСС.

Он также сообщил о планах издательства перевести книгу на китайский язык. "Мы пытаемся получить право издать ее в Китае, для чего она будет переведена на китайский язык", - заметил барон Страткаррон.