Третьяковская галерея открывает в Венеции выставку Гелия Коржева

ВЕНЕЦИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея открывает в четверг в Венецианском университете Ка' Фоскари выставку "Гелий Коржев. Назад в Венецию" (Gely Korzhev. Back to Venice), в которую вошло около 50 работ художника. Открытие приурочено к празднованию Дня Победы, так как особое внимание в экспозиции уделено образам, связанным с Великой Отечественной войной, сообщила ТАСС директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Говоря о названии выставки, собеседница агентства отметила, что возвращение работ Коржева в Венецию произошло спустя 57 лет со времени участия художника в 31-й Венецианской биеннале. Открытие экспозиции совпадает с проведением 58-й биеннале, девиз которой "Не дай вам бог жить в эпоху перемен", что также перекликается с выставкой Коржева.

"На той биеннале 57 лет назад Коржев представил в советском павильоне пять произведений, четыре из них мы покажем на нашей выставке. Это триптих "Коммунисты", одно из самых знаковых произведений своего времени и одна из самых выдающихся работ Коржева, и картина "Художник", - сказала Трегулова.

Пятая картина находится в собрании музея одной из бывших советских республик, поэтому в связи со сложностью транспортировки было принято решение остановиться на экспонировании только четырех произведений, принимавших участие в 31-й биеннале. "Сделать те работы точкой отсчета предложила профессор Сильвия Бурини, которая возглавляет в Университете Ка' Фоскари Центр изучения русского искусства. Она была одним из авторов каталога к выставке, которая прошла в Третьяковской галерее в 2016 году, когда мы буквально заново открыли Коржева", - добавила собеседница агентства.

Тогда в собрании музея было не так много работ художника - всего девять живописных полотен. Сейчас коллекция Третьяковки насчитывает более 40 картин Коржева. Трегулова пояснила, что большое количество произведений галерея получила в дар от коллекционера Владимира Некрасова, а какие-то приобрела самостоятельно при поддержке спонсоров. Всего на выставке в Университете Ка' Фоскари будет более 50 произведений - из собраний Третьяковской галереи, Института русского реалистического искусства и Русского музея.

Образы войны

Выставка обращена к наиболее значительным аспектам творческого наследия художника. Особое внимание уделено теме войны.

"Мы неслучайно открываем эту выставку 9 Мая. Художник очень глубоко переживал войну. Он родился в 1925 году и не мог оказаться на фронте, не проходил по возрасту. Будучи в эвакуации, в Башкирии, он всерьез думал о том, чтобы сбежать на фронт, но так и не осуществил эту мысль. Однако он пропустил войну через себя, это видно в его работах из серии, за которую он получил госпремию и которую назвали "Опаленные огнем войны", - сказала Трегулова.

Она добавила, что сам художник называл эту серию по-разному и по-разному комбинировал работы из нее. "Мы показываем три картины из этой серии, в том числе знаменитого "Солдата" - лицо, обожженное войной, искалеченное, но поражающее силой духа", - уточнила директор Третьяковской галереи.

Распад системы

Триптих "Коммунисты", написанный в конце 1950-х - начале 1960-х годов и включающий в себя полотна "Поднимающий знамя", "Красноармейская студия" и "Оркестр", свидетельствует о глубокой вере художника в значимость завоеваний революции, вере, которая столкнулась в конце 1980-х - начале 1990-х годов с реалиями распада советской системы.

На выставке также представлены так называемые "тюрлики". "Это такие странные существа, придуманные Коржевым. Некоторые довольно забавные и смешные, некоторые ироничные - есть даже "тюрлик", напоминающий Аллу Пугачеву, причем это одновременно и Алла Пугачева, и Наталья Николаевна Пушкина, стоящая перед зеркалом. Есть пугающие и страшные - конечно, сразу вспоминается Гойя и роспись "Дома глухого". А потом эти "тюрлики" стали персонажами больших полотен, связанных с событиями 1991-1993 годов. Мы тоже показываем эту группу работ в Венеции", - сказала Трегулова.

По словам директора Третьяковской галереи, на выставке не будет работ из библейской серии, за исключением полотна "Иуда". "Нам показалось, что эта вещь имеет настолько более широкий смысл, чем просто полотно, отражающее евангельские сюжет, или персонаж. Поэтому мы решили выделить ее, как и на нашей выставке в 2016 году, в особое пространство, потому что эта картина говорит очень о многом", - отметила собеседница агентства.

Тело как биография и "живые" натюрморты

Среди других важных для художника тем - тема плоти, тела. "Коржев изображал это тело так, как не изображал его никто в послевоенном отечественном искусстве. Мы видим тело, обезображенное войной. Видим мы на его работах и обнаженных женщин, но для Коржева женское тело - это не красота, очарование и соблазн, это тело как биография, тело, на котором отражены все те испытания, которые выпали на его долю", - сказала Трегулова.

Важными для художника были натюрморты. "Когда смотришь на его натюрморты, поневоле думаешь, что каждый из изображенных им предметов - живой. Например, белая супница на знаменитом натюрморте "Супница" из собрания Третьяковской галереи - лучший натюрморт в истории отечественного искусства", - добавила собеседница агентства.

Она отметила, что вход на выставку будет свободным. "Нам показалось интересным сделать этот проект в то время, когда идет биеннале. Тем более что выставка отражает и девиз биеннале этого года - она об эпохе перемен, о переломе", - сказала Трегулова.

Для публики выставка будет открыта с 11 мая по 12 октября.