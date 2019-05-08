"Хор Турецкого" исполнит песни Победы на площади Белорусского вокзала в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. "Хор Турецкого" и арт-группа "Сопрано" в День Победы на площади Белорусского вокзала в Москве исполнят песни о войне, мире и любви. Концерт будет бесплатным.

Зачем "Хор Турецкого" везет за границу "Песни Победы" И почему это работает

"Песни Победы - это не просто слова, положенные на музыку, это наша история, наша память. Это песни, связывающие не только разные поколения, но и вообще всех людей мира. Мира во всех смыслах. Мира, который выше и важнее любых разногласий", - сказал ТАСС основатель и руководитель коллективов, народный артист России Михаил Турецкий.

Московский концерт станет важнейшей точкой гастрольного тура "Песни Победы: Unity Songs", который начался 1 мая в Риме. После этого музыканты выступили в Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве и Будапеште. В программу выступлений вошли такие песни, как "Смуглянка", "Три танкиста", "Катюша", "Калинка", "День Победы" и "Хотят ли русские войны", а также музыкальные комплименты каждой стране.

После Москвы "Хор Турецкого" и "Сопрано" отправятся в Прагу, Вену, Берлин, Циндао, Пекин и Минск. Всего коллективы выступят в 14 городах 12 стран на двух континентах.

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве.

В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, в 2017 году - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты в России, Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, Израиле и США.