Юбилей Булата Окуджавы отметят в России новым исполнением его песен

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские музыканты к 95-летию поэта Булата Окуджавы записали трибьют-альбом "Булат-95" с кавер-версиями известных песен исполнителя. О проектах к юбилею автора песни "Нам нужна одна победа", которому 9 мая исполнилось бы 95 лет, корреспонденту ТАСС рассказала его вдова Ольга Окуджава.

"В этом году произошло нечто совершенно уникальное: Александр Морозов [владелец звукозаписывающей компании "Мороз рекордс"] и "Наше Радио" представили собрание песен "Булат-95". Могу сказать - это новая эра, новое рождение песен. Совершенно неожиданно с любовью его запели рокеры и даже рэперы. Вы слышали, как Сурганова поет Булата? Это надо услышать", - сказала собеседница агентства.

Ольга Окуджава отметила, что в проекте участвуют Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Сурганова и оркестр, Александр Ф. Скляр, Animal Jazz, группы "Пикник", "Волга-Волга", "Мельница", "Запрещенные барабанщики", а также немецкая группа Juno17, записавшая песню "Бери шинель, пошли домой".

"За свой счет приехали немцы. Со слезами на глазах они исполняли "Бери шинель, пошли домой". Вдруг выяснилось, что песня, которую считали прикосновенной только к нашей Победе, нашим страданиям, оказалась вообще про всех, про человечество, про общую беду, когда приходит война", - поделилась вдова барда. Среди других кавер-версий - "Нам нужна одна победа", "По Смоленской дороге", "Песенка о ночной Москве" "Грузинская песня", "Песенка о голубом шарике", "Молитва", "Старая солдатская песня" и многие другие.

Собеседница агентства отметила, что версии песен будут представлены 9 мая в передаче "Квартирник у Маргулиса" на НТВ.

"Даже не знаю, как передать свое изумление и огромную благодарность судьбе, что я смогла все это услышать <...> Как будто вдруг все наконец поняли, что Булат Окуджава - часть нашего национального богатства", - сказала она.

Виртуальный квартирник

Ольга Окуджава высоко оценила спецпроект ТАСС "Виртуальный Квартирник".

"Главное, что в этом году все почему-то вдруг вспомнили про юбилей Булата Шалвовича. В предыдущие круглые даты ничего подобного не было, и даже в 90-летие. Широко раскрытыми глазами я смотрю на то, что происходит в СМИ вокруг 95-летия, - рассказала она. - Первым появился проект ТАСС "Виртуальный квартирник". Для меня эта затея, этот диджитал-проект, проект виртуального музея - подарок судьбы"

Проект ТАСС позволяет совершить виртуальную прогулку по двум музеям, связанным с именем поэта, - культурному центру "Дом Булата" в Плотниковом переулке в Москве и Государственному мемориальному музею Окуджавы в писательском поселке Переделкино.

Вечные ценности

Вдова Окуджавы отметила, что Государственный мемориальный музей в Переделкине, которым она руководит, всегда ждет гостей. В колонке для ТАСС Окуджава написала, что на основе творческого наследия Булата Шалвовича экскурсоводы музея учат детей вечным ценностям.

"Мы, пользуясь его наследием, учим детей - совести, благородству, достоинству, любви к Родине - не основам шумного, часто фальшивого патриотизма, а подлинной любви к Отечеству, к его истории, к его победам, - написала она. - Булат всегда считал, что есть вещи, о которых надо скорее молчать, чем кричать. Главное - дело. А красивые слова нынче значат все меньше. И вот сейчас кто-то обвиняет Булата Шалвовича, что он не патриот. Я скажу одно: есть люди, которым просто недоступно понимание личности Окуджавы, его искренней и подлинной любви к Родине, без крика и ура-патриотизма, показного главным образом".

Из биографии

Булат Окуджава - советский и российский поэт, бард, композитор, прозаик и сценарист. Родился 9 мая 1924 года. Один из основоположников жанра авторской песни. Наиболее известен как автор и исполнитель песен "До свидания, мальчики", "Ваше благородие, госпожа Удача", "Нам нужна одна победа", "Песенка кавалергарда".

Автор сборников стихов "Веселый барабанщик", "Зал ожидания", сборников повестей и рассказов "Фронт приходит к нам", "Путешествие дилетантов", сценариев фильмов "Женя, Женечка и "Катюша" (совместно с режиссером Владимиром Мотылем) и "Верность" (совместно с Петром Тодоровским).

Композиции Окуджавы звучат в фильмах "Белое солнце пустыни", "Белорусский вокзал", "Кортик", "Соломенная шляпка", "Приключение Буратино" и многих других.

Поэт умер в июне 1997 года на 74-м году жизни.