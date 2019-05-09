В Ханое ко Дню Победы показали новый российский фильм "Крик тишины"

ХАНОЙ, 9 мая. /ТАСС/. Показ нового российского художественного фильма "Крик тишины", приуроченный к 74-й годовщине Великой Победы и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел в среду вечером в Ханое. На премьере картины в Российском центре науки и культуры (РЦНК) присутствовали более 200 зрителей, в том числе представители местных государственных и общественных организаций, иностранного дипломатического корпуса, а также россияне, работающие и живущие во Вьетнаме, сообщили ТАСС в представительстве Россотрудничества.

Перед премьерой фильма гости и зрители смогли ознакомиться с развернутой в холле РЦНК фотовыставкой, посвященной 80-летию началу Второй мировой войны, 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда и 75-летию освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков.

Действие фильма "Крик тишины", снятого по повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония", разворачивается в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года в разгар ставшей самой суровой первой блокадной зимы. Картина рассказывает о простых ленинградцах, которые из последних сил борются с голодом и холодом, и показывает разные типы поведения людей в страшное время.

Зрителям предстает история девочки-подростка Кати, которая оказалась сильнее и выносливее многих взрослых и которая не только смогла сама выжить в нечеловеческих условиях, но и выходила чужого ребенка, брошенного на погибель родной матерью.

Переведенный на вьетнамский язык "Крик тишины" также будет показан по центральному каналу VTV-1 Вьетнамского телевидения вечером 12 мая.