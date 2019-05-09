МОСКВА, 9 мая. /ТАСС /. Министр культуры России Владимир Мединский не следит за проверкой результатов голосования на шоу "Голос. Дети", где победила дочь певицы Алсу.

"Нет, [не слежу]. Слежу как зритель, не более того", - сказал Мединский журналистам в четверг.

Он не стал комментировать, как относится к ситуации с голосованием в финале.

Ранее сообщалось, что Первый канал проведет проверку итогов голосования на музыкальном шоу "Голос. Дети" после того, как дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского sms-голосования.

"Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.