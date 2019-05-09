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Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"

Мединский не следит за проверкой результатов голосования на шоу "Голос. Дети"

Ранее Первый канал заявил, что проверит итоги голосования после того, как дочь певицы Алсу Микелла Абрамова победила в конкурсе

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС /. Министр культуры России Владимир Мединский не следит за проверкой результатов голосования на шоу "Голос. Дети", где победила дочь певицы Алсу.

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"Нет, [не слежу]. Слежу как зритель, не более того", - сказал Мединский журналистам в четверг.

Он не стал комментировать, как относится к ситуации с голосованием в финале.

Ранее сообщалось, что Первый канал проведет проверку итогов голосования на музыкальном шоу "Голос. Дети" после того, как дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова победила в телевизионном конкурсе-шоу "Голос. Дети" по итогам зрительского sms-голосования.

"Голос. Дети" на Первом канале - российская версия международного детского проекта "The Voice. Kids", который пользуется успехом во многих странах. В России первый сезон проекта прошел в 2014 году. Победителями прошлых сезонов стали Алиса Кожикина, Сабина Мустаева, Данил Плужников, Елизавета Качурак и Рутгер Гарехт.

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Мединский, Владимир РостиславовичРоссияСитуация вокруг финала "Голос. Дети"
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