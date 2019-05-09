Умер народный артист СССР Ариф Меликов

БАКУ, 9 мая. /ТАСС/. Азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов умер в четверг на 86-м году жизни. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

"Сегодня скончался Ариф Меликов. Прощание с композитором состоится в четверг в Бакинской музыкальной академии. Он будет похоронен в первой Аллее почетного захоронения", - отметили в министерстве.

Ариф Джахангир оглы Меликов родился 13 сентября 1933 года в Баку. Окончил Азербайджанскую государственную консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия) по классу композиции. Учился у азербайджанского и советского композитора, народного артиста СССР Кара Караева. Является автором многих симфонических и камерных произведений, балетов, музыки к кинофильмам. Всемирную известность ему принес написанный в 1961 году балет "Легенда о любви", который поставлен на сценах многих театров мира, в том числе в Большом и Мариинском театрах.

В 1986 году был удостоен звания Народного артиста СССР. Более 30 лет руководил кафедрой композиции Бакинской музыкальной академии, являлся членом правления Союза композиторов Азербайджана.