Голодец: российские выставки на биеннале в Венеции пользуются большим успехом

ВЕНЕЦИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Выставочные проекты РФ, в том числе российский павильон и экспозиция Пушкинского музея к 500-летию Тинторетто, пользуются большим успехом в Венеции, где в эти дни проходят превью-показы перед началом биеннале современного искусства. Об этом сообщила в четверг журналистам в Венеции вице-премьер России Ольга Голодец.

Комиссаром павильона выступает ректор Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Семен Михайловский, а куратором - Государственный Эрмитаж во главе с Михаилом Пиотровским.

"Наше искусство представлено очень сильно, очень глубоко, и я горжусь тем, что сделали коллеги", - сказала Голодец, осмотрев павильон России.

Также Голодец осмотрела совместную выставку Пушкинского музея и Stella Art Foundation, посвященную 500-летию со дня рождения Тинторетто. "Она имеет тоже грандиозный успех. А вечером откроется выставка Третьяковской галереи, посвященная Гелию Коржеву. Это открытие Гелия Коржева этому обществу, потому что современное поколение в мире знает его, к сожалению, плохо, он является недооцененным. Я думаю, это тоже будет уникальное открытие", - отметила она.

Павильон России

Посетителей павильона России ожидают инсталляции художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, режиссера Александра Сокурова на тему эрмитажных шедевров. Как ранее рассказал ТАСС Михайловский, на входе гости русского павильона могут увидеть слепки ног знаменитых атлантов, украшающих портик перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице.

В верхнем пространстве павильона - инсталляция режиссера Александра Сокурова, посвященная картине "Возвращение блудного сына" Рембрандта. В этом году исполнилось 350 лет со дня смерти художника. В творческую команду Сокурова вошли художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег", посвященными Эрмитажу, режиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова, а также студенты Санкт-Петербургской академии художеств.

Итогом стала инсталляция, совмещающая документальное кино и анимацию, живопись и скульптуру. В ней использованы сюжеты картин старых мастеров, в том числе "Возвращение блудного сына". В другом пространстве посетители увидят инсталляцию "Фламандская школа" художника и сценографа Александра Шишкина, выступающего под псевдонимом Шишкин-Хокусай.

Тинторетто и Коржев

Третьяковская галерея покажет в Венецианском университете Ка' Фоскари выставку "Гелий Коржев. Назад в Венецию" (Gely Korzhev. Back to Venice), в которую вошло около 50 работ художника. Торжественное открытие пройдет в четверг вечером, оно приурочено к празднованию Дня Победы, так как особое внимание в экспозиции уделено образам, связанным с Великой Отечественной войной, сообщила ранее ТАСС директор галереи Зельфира Трегулова.

Возвращение работ Коржева в Венецию произошло спустя 57 лет со времени участия художника в 31-й Венецианской биеннале. Открытие экспозиции совпадает с проведением 58-й биеннале, девиз которой "Не дай вам бог жить в эпоху перемен", что также перекликается с выставкой Коржева.

Пушкинский музей совместно со Stella Art Foundation представляют в Венеции во время проведения биеннале проект "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто". Выставка будет работать для публики с 11 мая по 11 сентября 2019 года в церкви Сан-Фантин. В нее вошли работы Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла, IMediengruppe Bitnik, а также произведения Тинторетто и его последователя Эмилио Ведовы. После биеннале медиаработы современных художников пополнят коллекцию Пушкинского музея.

О биеннале

Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Ее тема в этом году - "Чтоб вы жили в интересные времена" (May You Live In Interesting Times) - размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение. С 8 по 10 мая проходят превью-показы выставочных проектов для специалистов и прессы.