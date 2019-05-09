Вахтанговский театр впервые показал спектакль "Евгений Онегин" в Шанхае

ШАНХАЙ, 9 мая. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова с успехом показал впервые в Шанхае знаменитый спектакль "Евгений Онегин" Александра Пушкина в постановке своего художественного руководителя Римаса Туминаса. Постановка была сыграна в четверг на сцене комплекса Shanghai Culture Square ("Шанхайская площадь культуры").

Нынешние гастроли театра в Китае начались 1 мая и продолжатся до 20 мая. Программа выступлений предусматривает показ спектакля "Евгений Онегин" 11 раз в трех городах: Гуанчжоу (южная провинция Гуандун), Шанхае, а также в Пекине. Этот выезд стал самым масштабным и продолжительным для театра за последние 20 лет. В гастроли, участие в которых принимают, в частности, такие актеры, как Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Леонид Бичевин и Ольга Лерман, отправилось около 70 человек.

В беседе с корреспондентом ТАСС в Шанхае директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сказал, что китайские партнеры в лице ассоциации "Шелковый путь" уже в четвертый раз вывозят творческий коллектив в Китае. "Мы очень довольны этим сотрудничеством и очень хотим с ними дальше продолжать работать", - сказал он, добавив, что данный спектакль был выбран для нынешних гастролей по просьбе китайской стороны. По его словам, именно эта постановка вызвала наибольший отклик у китайской публики, особенно, после показа спектакля в городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян) на театральном фестивале.

"Проба пера китайской стороной была сделана в Учжэне на театральном фестивале, где мы были, и они увидели реакцию своей публики, они поняли, что китайский зритель понимает спектакль, аплодирует стоя. Он понятен и интернационален. Это действительно русская культура. Мы будем с ними продолжать работать", - сказал Крок, добавив, что у китайских партнеров на ближайшие два года есть конкретные планы по дальнейшему сотрудничеству.

До Шанхая театр показал "Евгения Онегина" в Гуанчжоу. "Три зала, три аншлага, люди стоя аплодировали, а в первый день они вообще устроили какую-то сумасшедшую овацию и, как сказали артисты, их сносило от аплодисментов на сцене", - рассказал Кирилл Крок.

Вахтанговский театр уже в четвертый раз приезжает в Китай. Первым спектаклем, показанным в Пекине в 2014 году, стала постановка Юрия Любимова "Бесы" по роману Достоевского. Там же в 2016 году был сыгран "Маскарад" по драме Лермонтова в постановке Римаса Туминаса. А осенью 2017 года на международном фестивале в городе Учжэнь побывал пушкинский "Евгений Онегин", также поставленный Туминасом.