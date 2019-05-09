Голодец: открытие выставки Пушкинского музея в Венеции посетили 2,8 тыс. человек

ВЕНЕЦИЯ, 9 мая. /ТАСС/. Открытие выставки Пушкинского музея и Stella Art Foundation "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто" посетили 2,8 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС в четверг вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"На открытии выставки было 2,8 тыс. человек. Потрясающая выставка, это фактически отсылка к Тинторетто современным взглядом. Такой подход не может оставить равнодушным никого, особенно, мне кажется, молодое поколение. И обратить внимание на то, что искусство Тинторетто актуально и сегодня, оно прорастает в сегодняшний день в совершенно новых формах", - сказала Голодец.

Она добавила, что все проекты российских музеев, проходящие во время Венецианской биеннале, очень сильны, глубоки и производят сильное впечатление.

Выставка "В конце пребывает начало. Тайное братство Тинторетто" проходит в церкви Сан-Фантин. Она будет работать для публики с 11 мая по 11 сентября 2019 года в церкви Сан-Фантин. В нее вошли работы Дмитрия Крымова, Ирины Наховой, Гари Хилла, IMediengruppe Bitnik, а также произведения Тинторетто и его последователя Эмилио Ведовы. После биеннале медиаработы современных художников пополнят коллекцию Пушкинского музея.

Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Ее тема в этом году - "Не дай вам бог жить в эпоху перемен" - размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение. С 8 по 10 мая проходят превью-показы выставочных проектов для специалистов и прессы.