"Хор Турецкого" спел с москвичами песни Победы на Белорусском вокзале

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. "Смуглянка", "Темная ночь", "Мы за ценой не постоим", "Севастопольский вальс", "Катюша", "Хотят ли русские войны", "Бухенвальдский набат" и другие песни Победы прозвучали на площади Белорусского вокзала в Москве в исполнении "Хора Турецкого", арт-группы "Сопрано".

Зачем "Хор Турецкого" везет за границу "Песни Победы" И почему это работает

"Мы делаем колоссальный марафон, начиная от Италии и заканчивая Китаем. Вчера мы были в Будапеште, завтра будем в Праге. А сегодня, в День Победы, - уже по доброй традиции - здесь, на Белорусском вокзале", - сказал, открывая вечер, основатель и руководитель коллективов, народный артист России Михаил Турецкий.

По его словам, площадка была выбрана не случайно. "Мой отец в первый день войны ушел на фронт с Белорусского вокзала. И я захотел именно здесь, на этой площади, сделать проект "Песни Победы", - поделился артист.

Хору благоволила погода: перед концертом разразилась гроза, но во время шоу с неба не упало ни одной капли. Зрители разных возрастов прибывали в течение двух часов концерта, заполнив всю площадь. Старшие активно подпевали артистам, самые юные танцевали.

В программу вечера вошла и песня "Вставай, страна огромная", прозвучавшая впервые именно на Белорусском вокзале, подчеркнул Турецкий. "Балладу о военных летчицах" артисты спели в память о композиторе Евгении Крылатове, скончавшемся накануне на 86-м году жизни.

Финальную песню концерта - "День Победы" - "Хор Турецкого" и Soprano исполнили параллельно с трансляцией праздничного салюта на Красной площади.

Культурная дипломатия

Московский концерт - центральная точка гастрольного тура "Песни Победы: Unity Songs", который начался 1 мая в Риме. После этого музыканты выступили в Париже, Вашингтоне, Нью-Йорке, Торонто, Варшаве и Будапеште. После российской столицы "Хор Турецкого" и "Сопрано" отправятся в Прагу, Вену, Берлин, Циндао, Пекин и Минск. Всего коллективы выступят в 14 городах 12 стран на двух континентах.

Хор Турецкого впервые повезет проект "Песни Победы" в Китай. "Там очень благодарная публика. Они любят, когда поют на их языке. Мы споем наши песни, но на их языке", - поделился Турецкий.

"Мы постоянно меняем репертуар: Венгрия - один репертуар, в Праге - немного другой, - добавил артист. - Мы несем послание мира, добра и любви друг к другу. Когда существует турбулентность в сферах политики и экономики, возможно продолжать диалог на уровне искусства. Моментально меняется настроение у людей".

Песни Победы

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году. Общедоступный концерт тогда состоялся на Поклонной горе в Москве.

В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, в 2017 году - на площади Жандарменмаркт в Берлине. В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты в России, Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, Израиле и США.