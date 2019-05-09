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Фестиваль Башмета завершился в Ярославле премьерой сочинения Армана Гущяна

Мероприятие проходило в регионе с 1 по 9 мая

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мая. /ТАСС/. XI Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета завершился в четверг гала-концертом в Ярославской государственной филармонии. Зрителям впервые представили произведения "Letters and waves" для альта, ударных и струнного оркестра Армана Гущяна.

Арман Гущян - молодой композитор, сооснователь клуба молодых композиторов Московской консерватории. Он сотрудничает с музыкальными коллективами России и Европы, смешивает компьютерные технологии и звучание акустических инструментов.

В этом году в программе фестиваля особое место занимали музыкально-литературные композиции. Заслуженный артист России Григорий Сиятвинда прочел пушкинский текст в музыкально-литературной композиции "Моцарт и Сальери". Чтение дополнялось фрагментами инструментальной музыки Вольфганга Амадея Моцарта и Антонио Сальери.

"В этом проекте мы даем возможность послушать музыку Сальери и музыку Моцарта. И, кстати, это дает возможность сравнить - у Сальери музыка высокого профессионального уровня, но мы понимаем, почему Моцарт - это Моцарт", - рассказал журналистам Башмет.

XI Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета проходил в Ярославской области с 1 по 9 мая.

Теги
РоссияЯрославская областьБашмет, Юрий Абрамович
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