Пиотровский: выставка о роли искусственного интеллекта в искусстве пройдет в Эрмитаже

ВЕНЕЦИЯ, 10 мая. /ТАСС/. Выставка "Искусственный интеллект и диалог культур", организованная совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), откроется в Главном штабе Эрмитажа 6 июня, в первый день работы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил ТАСС директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Выставка откроется 6 июня в Главном штабе Эрмитажа, в первый день работы экономического форума. Для нас очень важны новейшие технологии - это помощники. Они не могут заменить искусство, но интересен разговор о том, как они могут создавать что-то, что будет искусством - и таким, которое сможет конкурировать с работами художников", - сказал Пиотровский.

В проекте примут участие 14 художников и творческих коллективов из 10 стран мира - России, Саудовской Аравии, Италии, Германии и других.

"Очень интересно, что по мере того, как развивается современное искусство, развивается искусственный интеллект и представленное им искусство. В России до сих это было мало представлено. Мы считаем что выставка в Эрмитаже будет одной из крупнейших выставок искусственного интеллекта и современного искусства. Эрмитаж фактически станет той площадкой, где начнется первый серьезный разговор на эту тему, это такой переломный момент - интересно, что скажут посетители, увидев соревнование обычного искусства и искусственного интеллекта", - сказал ТАСС глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, эта выставка демонстрирует лидерство России и в сфере искусства, и в сфере высоких технологий. "И мы очень рады, что она пройдет в дни Петербургского международного экономического форума в стенах Государственного Эрмитажа, одного из лучших музеев мира", - добавил он.

О выставке

В экспозиции войдут и работы Константина Новоселова, Нобелевского лауреата по физике 2010 года за открытие сверхтонкого материала графена. Его произведения уже выставлялись в Эрмитаже. В своей инсталляции Новоселов исследует пределы возможностей машинного обучения, проводя параллели с произведениями, созданными с помощью человеческого интеллекта.

Художница Лулуа Аль-Хамуд из Саудовской Аравии в своих работах создает на основе арабского алфавита абстрактную геометрическую форму нового языка. Впервые в России будут представлены работы французской арт-группы Obvious. Именно после продажи картины Obvious "Портрет Эдмонда Белами" на аукционе "Кристис" в прошлом году за $432,5 тыс. современное искусство, основанное на технологиях искусственного интеллекта, получило признание.

Художники и программисты, входящие в состав группы Obvious, использовали разработанные в 2014 году генеративно-состязательные сети (англ. generative-adversarial networks, GAN), отличительной особенностью которых является одновременная работа двух алгоритмов, один из которых создает изображения, а второй их критически осмысливает и отсеивает неудачные.

Также среди участников выставки Рефик Анадол из Турции, Джонатан Монаган (США), Давиде Квайола (Италия), Марио Клингеман (Германия), Норимичи Оракава (Япония), Aaajiao (Китай) и другие.