Эрмитаж покажет проект из павильона России в Москве и других городах

ТАСС, 10 мая. Проект из павильона России на Венецианской биеннале можно будет увидеть на выставках в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и других городах. Об этом ТАСС сообщил Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, выступившего куратором российского павильона.

"В Венеции выставка закончится в ноябре. Мы уже обсуждали сроки, когда покажем ее в Эрмитаже, - это или конец этого года, или начало следующего. Потом она будет в Мультимедиа Арт музее в Москве. Мы уже договорились с Ольгой Свибловой [директором МАММ]", - сказал Пиотровский.

Он добавил, что проект планируется показать в центрах "Эрмитаж-Казань", "Эрмитаж-Екатеринбург". "И, может быть, в Омске, где Эрмитаж-центр должен открыться в конце года. И наверняка в Амстердам повезем", - сообщил Пиотровский.

В павильоне России на Венецианской биеннале представили инсталляции художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, режиссера Александра Сокурова на тему эрмитажных шедевров. Как ранее рассказал ТАСС Михайловский, на входе гости русского павильона могут увидеть слепки ног знаменитых атлантов, украшающих портик перед входом в Новый Эрмитаж на Миллионной улице.

В верхнем пространстве павильона - инсталляция режиссера Александра Сокурова, посвященная картине "Возвращение блудного сына" Рембрандта. В этом году исполнилось 350 лет со дня смерти художника. В творческую команду Сокурова вошли художники-постановщики Елена Жукова и Лидия Крюкова, с которыми он работал над фильмами "Фауст" и "Русский ковчег", посвященными Эрмитажу, режиссер Александр Золотухин, выпускник мастерской Сокурова, а также студенты Санкт-Петербургской академии художеств.

Итогом стала инсталляция, совмещающая документальное кино и анимацию, живопись и скульптуру. В ней использовались сюжеты картин старых мастеров, в том числе "Возвращение блудного сына". В другом пространстве посетители увидят инсталляцию "Фламандская школа" художника и сценографа Александра Шишкина, выступающего под псевдонимом Шишкин-Хокусай.

О биеннале

Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года. Ее тема в этом году - "Не дай вам бог жить в эпоху перемен" - размышление о переломных временах, когда рушатся каноны и меняется мировоззрение. С 8 по 10 мая проходят превью-показы выставочных проектов для специалистов и прессы.